Напоминает замок Диснея. Как выглядит один из самых красивых вокзалов Украины (фото)

Ему уже более 70 лет

В Украине много хороших и необычных вокзалов, станций метро или остановок. Одним из таких есть вокзал в Бахмаче, Черниговской области.

"Телеграф" расскажет, почему его называют одним из самых красивых в Украине. Заметим, что этот вокзал был построен еще в 1953 году.

Его главной особенностью есть именно архитектура. Здание выполнено в неоготическом стиле с высокими башнями, арками и разными декоративными элементами. С одной стороны, этот вокзал напоминает настоящий замок, а точнее один из замков мира Диснея.

Вокзал в Бахмаче. Фото: Википедия

Атмосферу средневековой крепости добавляют фасады из кирпича, острые крыши и витражные окна. Довольно часто в Бахмач приезжают туристы, чтобы просто взглянуть на это произведение архитектурного искусства.

Вокзал в Бахмаче

Как раньше выглядел вокзал города Бахмачи. Фото: открытые источники

Само здание вокзала имеет несколько этажей и ризалит (часть дома, выступающая за основную линию фасада от фундамента к крыше). Центральная часть имеет прямоугольные башни с декоративными карнизами. Сам фасад украшен кирпичными вставками и лепниной с фольклорными мотивами. Здание имеет несколько входов.

Кроме того, поражает красота вокзала и внутри. Ведь у него просторные залы с высокими потолками и мозаичным полом. А люстры до сих пор сохранили свой вид с 1950-х годов. Вокзал в Бахмаче имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Вокзал города Бахмачи внутри. Фото: Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одна из самых красивых станций метро в мире.