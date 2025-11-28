Хочет на место Кабаевой: российская спортсменка придумала новую кличку Путину

Лыжница назвала главу Кремля главным дзюдоистом планеты, однако в сети ему придумали более подходящую кличку

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из РФ Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским дзюдоистам флаг и гимн на международных соревнованиях. При этом спортсменка назвала президента России Владимира Путина "главным дзюдоистом планеты"

Что нужно знать

IJF разрешила соревноваться россиянам без каких-либо ограничений

Путин любит дзюдо, ранее он занимался этим видом спорта

В сети высмеяли слова Степановой

Соответствующий комментарий Степанова разместила на своем telegram-канале. Вероника добавила, что первая спортивная федерация, поддержав РФ, "окончательно прозрела".

Есть повод для оптимизма. Окончательно "прозрела" первая международная федерация по олимпийскому виду спорта. Да еще какому! Всем известно имя главного дзюдоиста планеты. Скоро придет осознание и ко всем другим международным спортивным федерациям. Если хотят сократить потери – пусть уже сегодня себя спросят: а что поменялось? За что боролись и чего достигли отлучением россиян? Я подскажу ответ: ничего! Вероника Степанова

В сети со смехом восприняли слова Степановой. Один из пользователей предложил называть Путина "главным балалаечником планеты". Накануне глава Кремля угодил в конфуз с музыкальным инструментом, после чего его начали сравнивать с Полиграфом Шариковым из "Собачьего сердца".

Другой пользователь предположил, что Степанова просто хочет на место известной гимнастки Алины Кабаевой, которую связывают с Путиным и называют его любовницей.

Отметим, Степанова является одной из самых ярых Z-спортсменок России. Она всецело поддерживает Путина и постоянно критикует Запад.