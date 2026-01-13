Хто звів Путіна та Кабаєву: Дерюгіна дала відверту відповідь (відео)

Легенда української художньої гімнастики дала відверте інтерв’ю

Президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна заявила, що президент РФ Володимир Путін познайомився з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою завдяки Ірині Вінер. Вона раніше очолювала художню гімнастику у Росії.

Що потрібно знати

Кабаєву та Путіна познайомила Вінер

Вінер зводила й інших російських гімнасток із представниками влади

Пізніше Кабаєва змістила Вінер з посади

Відповідний коментар Дерюгіної доступний на YouTube-каналі Дмитро Гордон. Ірина наголосила, що цим питанням займалася Вінер.

Хто і як познайомив Кабаєву з Путіним? Це не до мене питання, це до Вінер. Вона познайомила? Ну, звісно. Ці питання взагалі мене не цікавлять. Там "мама" Вінер усіх знайомила. Я не хочу казати. Це не моє питання і взагалі. Ірина Дерюгіна

Ірина Вінер та Володимир Путін/Фото: Getty Images

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики українка Ганна Різатдінова розповіла, як працює бордель з російськими гімнастками. За її словами, у Росії використовують спортсменок після того, як у них закінчується "термін придатності". Після Олімпіади російських гімнасток відправляють на вечірки, на яких їм обирають чоловіків із представників влади.

Нагадаємо, Кабаєвій приписують роман із Путіним. Після завершення спортивної кар’єри гімнастка зробила неймовірну кар’єру, залишаючись у тіні. Нещодавно Аліна прибрала Вінер зі свого шляху та фактично очолила російську художню гімнастику. У Кабаєвої та Путіна є двоє дітей, які живуть у секретній резиденції у РФ.