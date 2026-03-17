Авокадо дешевле помидоров: где выгодно покупать "красный" овощ
Уже скоро должен начаться сезон овощей
В украинских магазинах наблюдается любопытная тенденция. Импортное авокадо иногда стоит дешевле местных помидоров.
Это вызывает удивление покупателей, ведь авокадо — импортный продукт. "Телеграф" решил узнать, где можно сэкономить на помидорах.
Самый дешевый килограмм помидоров сейчас можно приобрести в "Сильпо" за 159,2 гривны со скидкой 20%. В сети "Novus" цена на помидоры без акции составляет 159 гривен за кило, в "АТБ" — 164,8 гривны, а у "Metro" — 186,16 гривны за килограмм.
В то же время, мы нашли несколько предложений авокадо в украинских магазинах. По данным последних обзоров, цена на авокадо колеблется от 54,99 грн за штуку или от 179,95 грн за килограмм со скидкой.
Соответственно, если покупать помидоры в сетях "Сильпо", "Novus" или "АТБ", то они обойдутся чуть дешевле авокадо. В "Metro" ценники на два продукта будут почти одинаковыми.
