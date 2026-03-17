Авокадо дешевле помидоров: где выгодно покупать "красный" овощ

Уже скоро должен начаться сезон овощей

В украинских магазинах наблюдается любопытная тенденция. Импортное авокадо иногда стоит дешевле местных помидоров.

Это вызывает удивление покупателей, ведь авокадо — импортный продукт. "Телеграф" решил узнать, где можно сэкономить на помидорах.

Самый дешевый килограмм помидоров сейчас можно приобрести в "Сильпо" за 159,2 гривны со скидкой 20%. В сети "Novus" цена на помидоры без акции составляет 159 гривен за кило, в "АТБ" — 164,8 гривны, а у "Metro" — 186,16 гривны за килограмм.

Скидки на помидоры в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Килограмм помидоров у "Novus" стоит 159 гривен. Фото: скриншот из магазина

В "АТБ" помидоры немного дороже. Фото: скриншот из магазина

Самые дорогие помидоры из магазинов продают в "Metro". Фото: скриншот из магазина

В то же время, мы нашли несколько предложений авокадо в украинских магазинах. По данным последних обзоров, цена на авокадо колеблется от 54,99 грн за штуку или от 179,95 грн за килограмм со скидкой.

За килограмм авокадо в "АТБ" можно заплатить 179,95 грн. Фото: скриншот из магазина

Авокадо в "Сильпо" стоит от 54,99 грн. Фото: скриншот из магазина

Соответственно, если покупать помидоры в сетях "Сильпо", "Novus" или "АТБ", то они обойдутся чуть дешевле авокадо. В "Metro" ценники на два продукта будут почти одинаковыми.

