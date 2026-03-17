Педро Паскаль в женских, а самые дорогие не у Ди Каприо: сколько стоят часы звезд на "Оскаре 2026"

Наталья Дума
Автор
Леонардо Ди Каприо, Педро Паскаль, Крис Эванс Новость обновлена 17 марта 2026, 18:31
Леонардо Ди Каприо, Педро Паскаль, Крис Эванс. Фото Getty Images

Самые дешевые часы стоят 7 тысяч долларов

На церемонии вручения премии "Оскар 2026" традиционно привлекли внимание не только победители и неудачные образы звезд, но и детали, которые легко упустить с первого взгляда — в частности, часы. Стоимость некоторых аксессуаров на запястьях некоторых гостей и номинантов колебалась от нескольких тысяч до 200 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Instagram 0260studios. Проанализировали бренды, модели и приблизительную стоимость часов звезд, появившихся на церемонии.

Среди самых дорогих аксессуаров – часы Rolex Daytona на руке Кевина О’Лири, гостя церемонии. Белое золото, бриллианты и рубины – и ценник легко переваливает за 150–200 тысяч долларов. Это буквально инвестиция на запястье.

Кевин О’Лири оскар
Кевин О’Лири. Фото: instagram.com/0260studios

Не сильно отстал и Шабузи – его Chopard L’Heure du Diamant, полностью инкрустированный бриллиантами, оценивают от 80 до 150 тысяч долларов. Исполнитель был номинирован на "Лучшую оригинальную песню" "I Had Some Help" на церемонии "Оскар".

Шабузи оскар
Шабузи. Фото: instagram.com/0260studios

А вот вручавший награду Кумейл Нанджиани выбрал сложную механику от Vacheron Constantin — модель с вечным календарем и скелетон-циферблатом. Стоимость – от 85 до 120 тысяч долларов.

Кумейл Нанджиани
Кумейл Нанджиани. Фото: instagram.com/0260studios

Леонардо Ди Каприо, номинированный на "Лучшего актера" за "Одна битва за другой", выбрал сдержанную роскошь — Rolex 1908 из платины примерно за 30 тысяч долларов.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/0260studios

Райан Куглер, один из главных номинантов вечера за фильм "Грешники" ("Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий"), появился в Cartier Tank à Guichets — редкая модель с ценником до 70 тысяч долларов.

Райан Куглер
Райан Куглер. Фото: instagram.com/0260studios

Вручавший награду Киран Калкин добавил немного глянца с Hublot Classic Fusion из розового золота с паве-бриллиантами — до 35 тысяч долларов.

Киран Калкин оскар
Киран Калкин. Фото: instagram.com/0260studios

Арон Пайпер выбрал Audemars Piguet Royal Oak в желтом золоте с фирменной "frosted" отделкой. Стоимость – до 65 тысяч долларов.

Арон Пайпер оскар
Арон Пайпер. Фото: instagram.com/0260studios

Чейз Стоук выбрал Omega Speedmaster в 18K розовом золоте с бриллиантовым безэлем. Ценник – до 25 тысяч долларов.

Чейз Стоук оскар
Чейз Стоук. Фото: instagram.com/0260studios

Джо Алвин, напротив, ушел в сдержанность с Hublot Classic Fusion Essential Taupe. Титан и нейтральный бежево-серый оттенок – это уже об "old money" эстетике. Цена ориентировочно 5-7 тысяч долларов.

Джо Алвин оскар
Джо Алвин. Фото: instagram.com/0260studios

Мило Менгейм, гость церемонии, появился у Rolex Oyster Perpetual 41 с синим циферблатом. Ритейл – около 8 тысяч долларов.

Мило Менгейм оскар
Мило Менгейм. Фото: instagram.com/0260studios

Отдельный вайб у Педро Паскаля, который вручал награду. Он выбрал Chanel Boy.Friend – женскую модель с мягким дизайном и ценником до 15 тысяч долларов.

Педро Паскаль оскар
Педро Паскаль. Фото: instagram.com/0260studios

А Крис Эванс появился в более "земном" сегменте — Chopard LUC XPS в розовом золоте. Стоимость – примерно 16 тысяч долларов. На фоне других смотрится почти скромно.

Крис Эванс оскар
Крис Эванс. Фото: instagram.com/0260studios

