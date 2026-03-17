Педро Паскаль в женских, а самые дорогие не у Ди Каприо: сколько стоят часы звезд на "Оскаре 2026"

Самые дешевые часы стоят 7 тысяч долларов

На церемонии вручения премии "Оскар 2026" традиционно привлекли внимание не только победители и неудачные образы звезд, но и детали, которые легко упустить с первого взгляда — в частности, часы. Стоимость некоторых аксессуаров на запястьях некоторых гостей и номинантов колебалась от нескольких тысяч до 200 тысяч долларов.

Проанализировали бренды, модели и приблизительную стоимость часов звезд, появившихся на церемонии.

Среди самых дорогих аксессуаров – часы Rolex Daytona на руке Кевина О’Лири, гостя церемонии. Белое золото, бриллианты и рубины – и ценник легко переваливает за 150–200 тысяч долларов. Это буквально инвестиция на запястье.

Не сильно отстал и Шабузи – его Chopard L’Heure du Diamant, полностью инкрустированный бриллиантами, оценивают от 80 до 150 тысяч долларов. Исполнитель был номинирован на "Лучшую оригинальную песню" "I Had Some Help" на церемонии "Оскар".

А вот вручавший награду Кумейл Нанджиани выбрал сложную механику от Vacheron Constantin — модель с вечным календарем и скелетон-циферблатом. Стоимость – от 85 до 120 тысяч долларов.

Леонардо Ди Каприо, номинированный на "Лучшего актера" за "Одна битва за другой", выбрал сдержанную роскошь — Rolex 1908 из платины примерно за 30 тысяч долларов.

Райан Куглер, один из главных номинантов вечера за фильм "Грешники" ("Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий"), появился в Cartier Tank à Guichets — редкая модель с ценником до 70 тысяч долларов.

Вручавший награду Киран Калкин добавил немного глянца с Hublot Classic Fusion из розового золота с паве-бриллиантами — до 35 тысяч долларов.

Арон Пайпер выбрал Audemars Piguet Royal Oak в желтом золоте с фирменной "frosted" отделкой. Стоимость – до 65 тысяч долларов.

Чейз Стоук выбрал Omega Speedmaster в 18K розовом золоте с бриллиантовым безэлем. Ценник – до 25 тысяч долларов.

Джо Алвин, напротив, ушел в сдержанность с Hublot Classic Fusion Essential Taupe. Титан и нейтральный бежево-серый оттенок – это уже об "old money" эстетике. Цена ориентировочно 5-7 тысяч долларов.

Мило Менгейм, гость церемонии, появился у Rolex Oyster Perpetual 41 с синим циферблатом. Ритейл – около 8 тысяч долларов.

Отдельный вайб у Педро Паскаля, который вручал награду. Он выбрал Chanel Boy.Friend – женскую модель с мягким дизайном и ценником до 15 тысяч долларов.

А Крис Эванс появился в более "земном" сегменте — Chopard LUC XPS в розовом золоте. Стоимость – примерно 16 тысяч долларов. На фоне других смотрится почти скромно.

