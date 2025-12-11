"Фиорентина" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевский клуб попытается дать бой представителю Серии А

В четверг, 11 декабря, "Динамо" сыграет гостевой поединок с "Фиорентиной" в рамках 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра несет определяющий характер для Бело-синих.

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Фиорентиной" во Флоренции (Италия)

Киевляне — аутсайдеры встречи

Рассудит встречу сербская бригада арбитров во главе с Милошем Милановичем

Киевский клуб (3 очка, 27-е место) находится на грани вылета из Лиги конференций. "Динамо" необходимо набирать очки, а лучше побеждать. У "Фиорентины" (6 очков, 17-е место) положение немного лучше, однако для выхода в плей-офф итальянцам также нужно не расслабляться.

Обе команды объединяет провал на внутренней арене. Бело-синие после первого круга УПЛ идут шестыми, а Фиалки занимают последнее, 20-е место, в турнирной таблице Серии А. Оба коллектива находятся в глубоком игровом кризисе и предсказать победителя довольно сложно. Добавим, что букмекеры считают итальянцев безоговорочными фаворитами противостояния.

К слову, матч "Фиорентина" — "Динамо" состоится на стадионе "Артемио Франки". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В заключительном, шестом, туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).