Не крутите стрелки назад: как и когда нужно переводить механические часы

Следует проверить и бытовую технику

Этой весной Украина традиционно готовится к переходу на летнее время. Несмотря на регулярные дискуссии в Верховной Раде по отмене сезонных переводов, норма остается действующей.

"Телеграф" расскажет, когда следует перевести стрелки часов на механических устройствах.

Когда именно переводить стрелки

Переход состоится в последнее воскресенье марта — в ночь с 28 на 29 марта. В 03:00 ночи стрелки часов следует перевести на один час вперед. Это значит, что этой ночью мы будем спать на час меньше, но световой день вечером станет длиннее.

Перевод часов

Советы для владельцев механических часов

Если современные смартфоны и смарт-часы сделают все за вас, то механические аксессуары требуют ручной работы и деликатности. Вот несколько правил, чтобы не повредить механизм:

Лучшее время для настройки: хотя официальный переход в 3 утра, мастера советуют переводить механические часы вечером накануне (перед сном) или уже утром после пробуждения .

не рекомендуется изменять время между 21:00 и 03:00 . Во многих механизмах в настоящее время задействована функция автоматического изменения даты. Вмешательство в работу шестерен в этот момент может привести к поломке календаря.

не рекомендуется изменять время между . Во многих механизмах в настоящее время задействована функция автоматического изменения даты. Вмешательство в работу шестерен в этот момент может привести к поломке календаря. Только вперед: Следует вращать стрелки только по часовой стрелке (вперед), чтобы не создавать лишнюю нагрузку на узлы механизма.

Не забудьте проверить не только наручные часы, но и бытовую технику: духовки, микроволновки и приборные панели в авто, которые часто не имеют доступа к интернету.

Ранее "Телеграф" писал о популярной ошибке при переводе часов.