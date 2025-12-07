Трагедия в украинском футболе: умер главный тренер клуба УПЛ

Не стало известного футбольного специалиста

В воскресенье, 7 декабря, перестало биться сердце футболиста и тренера Владимира Сысенко. Он был бессменным тренером СК "Полтава", а также соучредителем клуба.

О смерти Сысенко сообщает официальный сайт "Полтавы". В клубе выразили свои соболезнования, а также отметили огромную роль Владимира в становлении команды.

Уход Владимира Анатольевича — невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего полтавского и украинского футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков. Мы искренне сочувствуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер! СК Полтава

Сысенко родился в Таджикской ССР, где и начал футбольную карьеру. Он провел 11 лет в ФК "Памир" из Душанбе, после чего выступал за ряд советских и постсоветских команд. В Украине это были "Ворскла", "Кривбасс", "Электрон" (Ромны) и "Локомотив" (Знамянка).

После завершения игровой карьеры избрал путь тренера. Сначала работал с детьми, а в 2011 стал одним из основателей СК "Полтава", с которым провел в должности тренера не один сезон. Под его руководством команда преодолела путь от любительской к клубу, выступающему в высшем дивизионе Украины.

Перед стартом сезона 2025/26 "Полтава" сообщила, что клуб возглавит Павел Матвийченко, а Сысенко перейдет на должность тренера. Отмечалось, что это временная перестановка, пока Владимир будет приобретать тренерскую лицензию категории Pro. При этом Сысенко продолжил руководить тренировочным процессом. Также сообщалось о проблемах Владимира со здоровьем, он лечился за границей.

