Путин готовит большое переселение россиян на оккупированные территории: такая методика была при Сталине

Цель советского диктатора была не только карательной, но и стратегической

Россия намерена к 2045 году переселить на оккупированные территории Украины более 100 тысяч своих граждан. Глава РФ Владимир Путин следует политике депортаций народов Иосифа Сталина.

Как пишет издание "Ведомости" со ссылкой на документы, подготовленные Внешэкономбанком и Единым институтом пространственного планирования РФ, речь идет о 15 генеральных планах и 10 программах развития.

Планы России о переселении на оккупированных территориях

По замыслу Кремля, в ближайшие два десятилетия в захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей могут поселиться около 114 тысяч россиян.

В рамках этих проектов оккупационные власти планируют возвести более 13 млн кв. м жилья, более 140 детских садов, десятки школ и около 100 медицинских учреждений. Также предусмотрено строительство и восстановление более 3270 км автодорог, 430 км железных дорог, 19 станций и нескольких аэродромов.

Отдельно заявлено о развитии "туризма" на захваченных территориях: к 2044 году Москва рассчитывает привлечь туда до 9,4 млн. посетителей. Среди приоритетных направлений называют Геническ, Приморское, Арабатскую Стрелку и побережье Запорожской области.

Создание советского народа через ассимиляцию

Подобные практики изменения демографического состава ранее применял СССР при Сталине, в частности во время депортаций народов в 1940-х годах. Политика принудительных переселений охватила миллионы людей и носила как карательный, так и стратегический характер. Советская власть выселяла целые народы, обвиняя их в "нелояльности", сотрудничестве с врагом или стремясь изменить этнический состав отдельных регионов.

Самым известным примером стала депортация крымских татар в 1944 году. Их массово вывезли из Крыма преимущественно в Узбекистан и другие регионы Средней Азии. Формальным поводом стали обвинения в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны, хотя наказание было применено коллективно ко всему народу.

В том же году советские власти депортировали чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан и Кыргызстан. Операцию "Чечевица" провели под предлогом борьбы с "бандитизмом" и якобы массовой изменой, хотя историки отмечают ее репрессивный характер и желание Кремля полностью контролировать стратегический регион.

В 1943–1944 годах принудительные переселения коснулись также карачаевцев и балкарцев, выселенных в Среднюю Азию. Их, как и другие кавказские народы, обвинили в сотрудничестве с германскими войсками.

Отдельной кампанией стала депортация поволжских немцев в 1941 году после нападения нацистской Германии на СССР. Их переселили в Сибирь и Казахстан, опасаясь потенциальной нелояльности из-за этнического происхождения.

Также советские власти массово выселяли поляков, украинцев, литовцев, латышей и эстонцев с присоединенных территорий Западной Украины, Беларуси и стран Балтии. Их отправляли в Сибирь и отдаленные районы СССР как "неблагонадежный элемент" — в частности это касалось интеллигенции, военных и зажиточных крестьян.

Эти депортации сопровождались большими человеческими потерями из-за тяжелых условий транспортировки, голода и болезней. В большинстве случаев людям запрещали возвращаться на родину в течение многих лет, а их территории заселяли другими группами населения, изменяя этническую структуру регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2025 подписал закон о признании депортированными украинцев, выселенных из Польши. В тексте закона говорится, что Украина признает депортации как "незаконные и преступные акты". Соответствующие решения о принудительном переселении украинцев были приняты органами бывшего СССР и Польской Народной Республики.

