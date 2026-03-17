Клон Мелании. Первую леди США едва не перепутали с известной моделью (фото)

В сети появились фото с моделью, которую перепутали с первой леди

Мелания Трамп — первая леди США вот уже второй срок президентства ее мужа Дональда Трампа. К ней всегда приковано особое внимание таблоидов и соцсетей. В этот раз пользователи нашли модель, которая очень похожа на Меланию, особенно в образе для вечеринки Оскара 2026.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Как оказалось, речь идет о немецкой супермодели Хайди Клум, которую назвали буквально клоном Мелании Трамп, пишет издание AOL.com. Все дело в образе, который модель выбрала для вечеринки после церемонии Оскар 2026.

Хайди Клум. Фото: Getty Images

На мероприятии Хайди появилась в длинном желтом платье в пол с соблазнительными кружевными вырезами и вставками. При этом ее прическа и макияж действительно сделали ее похожей на первую леди США.

Хайди Клум. Фото: Getty Images

Как отметили пользователи сети, Клум очень похожа на Меланию в образе:

Платье ужасное.

О нет, дорогая, это платье выглядит дешево.

Мне за нее стыдно. Это платье ужасное и плохо сидит.

На мгновение подумал, что это Мелания.

Какой бы стилист это ни сделал, его нужно уволить и выгнать из индустрии моды.

Клон Мелании Трамп.

Я и не знал, что у неё импланты.

Хайди Клум. Фото: Getty Images

