Укр

А откуда вы будете нести "ронделик"? Проверьте, правильно ли вы толкуете популярное на западе слово

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вопросительный знак, девушка Новость обновлена 07 марта 2026, 11:34
Вопросительный знак, девушка. Фото Коллаж "Телеграф"

Обычно это есть в каждом доме

Слово "ронделик" хорошо знают на западе Украины, могут также использовать в южной части страны. А вот жители других регионов часто даже не знают, что это значит. По звучанию могут возникать ассоциации с выпечкой — нечто типа рогалика, но это очень далеко от настоящего значения.

Ронделик — это кастрюля с ручкой, указано на сайте "Словник UA". Существуют варианты этого слова: рондель, рондельок, рондлик. Эта разновидность кастрюли кроме длинной ручки обычно имеет также крышку.

Кастрюли, ронделики
Ронделики есть на каждой кухне

Термин происходит с запада Украины, хотя употребляется даже на юге. Интересно, что значение может изменяться в зависимости от места. Например, на Буковине рондель означает "невысокую кастрюлю", а вот во Львове — как кастрюлю с ручкой, так и сковороду.

Ронделик — спряжение
Ронделик — спряжение

Ронделик может производиться из стали, меди, чугуна или алюминия. Может быть разных размеров, форм и емкости. Бывают эмалированными или с тефлоновым покрытием внутри. Чаще эта посуда используется для варки, тушения, жарки в масле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, об остром словце со львовских улиц, которое поймут не все. Как ярко назвать подозрительную компанию.

Теги:
#Украинский язык #Слова