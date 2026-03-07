А откуда вы будете нести "ронделик"? Проверьте, правильно ли вы толкуете популярное на западе слово

Обычно это есть в каждом доме

Слово "ронделик" хорошо знают на западе Украины, могут также использовать в южной части страны. А вот жители других регионов часто даже не знают, что это значит. По звучанию могут возникать ассоциации с выпечкой — нечто типа рогалика, но это очень далеко от настоящего значения.

Ронделик — это кастрюля с ручкой, указано на сайте "Словник UA". Существуют варианты этого слова: рондель, рондельок, рондлик. Эта разновидность кастрюли кроме длинной ручки обычно имеет также крышку.

Ронделики есть на каждой кухне

Термин происходит с запада Украины, хотя употребляется даже на юге. Интересно, что значение может изменяться в зависимости от места. Например, на Буковине рондель означает "невысокую кастрюлю", а вот во Львове — как кастрюлю с ручкой, так и сковороду.

Ронделик — спряжение

Ронделик может производиться из стали, меди, чугуна или алюминия. Может быть разных размеров, форм и емкости. Бывают эмалированными или с тефлоновым покрытием внутри. Чаще эта посуда используется для варки, тушения, жарки в масле.

