Как хорошо вы знаете украинский? Простой тест покажет ваш уровень

Правильное употребление слов свидетельствует о высоком знании языка

Некоторым украинцам сложно разобраться в распространенных словосочетаниях и выражениях. В частности, как правильно писать наречные сообщения, например, такие как "во сне" или "за хлебом".

Проверить свои знания украинского языка предлагается в ТикТок. В частности, кроме наречий пользовательница вспомнила и о других высказываниях.

Языковед отметила, что украинцы часто ошибаются при написании наречий, одним из которых является соединение "во сне". Кто-то пишет нго вместе, кто-то отдельно, но какой же вариант правильный.

Согласно действующему украинскому правописанию, наречие "во сне" пишется отдельно, а не вместе ("восне"). Кроме "во сне", есть и другие примеры наречных соединений, которые пишут отдельно, их следует запомнить: без відома, без жалю, без краю, до речі, до решти, без пуття, до смаку, до снаги, до вподоби, за дня, за світла, за кордон, на жаль, на зло, на совість, під силу, по суті, по черзі та ін.

Также она объяснила как правильно говорить: "хорошая" или "хороший" тюль. По ее словам, в украинском языке это слово мужского рода. Так что правильно — хороший тюль.

Следующее выражение: день відкритих или відчинених дверей. По словам репетиторки, это устойчивое выражение и оно не переводится — день відкритих дверей.

Она продолжила выражением: ходить "за хлібом" или "по хліб". По словам девушки, "за хлібом", это как будто вы его преследуете. Так что верная конструкция — за хлібом (или за мороженым, за лекарствами и т.д.).

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно по-украински сказать "яблоко от яблони" — ведь в украинском языке есть десятки своих фразеологизмов с таким же смыслом.