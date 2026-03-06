Забыт пароль нашего детства: что означает слово "кетька"

Это слово употребляло много людей

Каждый из нас имел детство и точно помнит, как родители, бабушки или дедушки называли привычные предметы особыми "домашними" словами. Такие обороты речи часто становятся настоящим секретным кодом поколений.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева на своей странице в Threads привела пример именно такого слова, спросив подписчиков, помнят ли они, что такое "кетька".

Этот простой вопрос вызвал настоящую волну ностальгии в сети. Пост мгновенно стал популярным.

Что же такое "кетька" в украинском языке

Хотя в официальных словарях вы вряд ли найдете это определение, в народном употреблении (особенно в центральных и северных регионах Украины) "кетька" или "кетя" — это конфета.

Реакция сети

Пользователи в комментариях мгновенно подхватили флешмоб воспоминаний. Многие признались, что это слово буквально "разблокировало" их память, напомнив о покойных родных.

Некоторые подписчики отметили, что уже начал учить этому слову своих детей, чтобы семейная традиция продолжала жить. Несмотря на то, что этимология слова остается загадкой, для большинства комментаторов оно стало настоящей "машиной времени", вызывающей одновременно и улыбку, и легкую грусть по прошлому.

