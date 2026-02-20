Забудьте фразу "яблоко от яблони": 20 украинских выражений на замену

Зачем употреблять в речи кальку с русского, когда есть красивая украинская замена?

Наверное, каждый на постсоветском пространстве хорошо знает русскую поговорку "яблоко от яблони недалеко падает". Но не каждый украинец знает, что на самом деле есть десятки украинских выражений, которыми можно гармонично заменить эту фразу в украинском языке.

"Телеграф" сделал подборку таких высказываний из книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" 1864 года выпуска.

Итак, вот украинские древние выражения, которые отлично могут заменить в речи фразу "яблоко от яблони" (правописание сохранено):

Який пастух, така й череда.

Який піп, така его й парахвія.

Який дудок, такий чубок.

Який Яків — тільки й дяки, Який Сава, така й слава.

Яка грушка, така й юшка.

Яка пряжа, таке й полотно.

Яка прядка, така нитка.

Яка пшениця, така й паляниця.

Яка хатка, така й паніматка.

Як Курту годують, так Курта и бреше.

Який дід, такий его плід.

Який батько, такі й діти.

Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.

Який корінь, такий и одросток.

Якова нива, таково и насіння.

Яке насіння, таке й коріння.

Зо злоі трави не буде доброго сіна.

Од доброго батька — добра й дитина.

Дурна мати — дурні діти.

Сова не приведе сокола.

