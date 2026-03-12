Ни кола, ни двора: сотрудница киевского ТЦК подала странную декларацию

Важные разделы в документах просто пустуют

Сотрудница Киевского ТЦК И СП Надежда Копейкина опубликовала полупустую декларацию за 2025 год. Кроме сведений о зарплате служащая не указала ничего.

Об этом свидетельствуют данные в ее официальной декларации опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно данным из документов, сотрудница ТЦК за прошлый год получила 395 083 гривен зарплаты. Также Копейкиной начислили 97 042 гривен пенсии и 3 392 гривны процентов с банка.

При этом у служащей пустуют в декларации графы о сбережениях и авто. Пустует также раздел и с недвижимостью, хотя в нем необходимо указывать даже аренду жилья.

