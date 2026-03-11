Судья хозсуда хранит миллионы и покупает другим машины, хотя сам без колес: что в его декларации
Судья Хозяйственного суда Черкасской области Сергей Боровик в 2025 году приобрел за свои средства автомобиль родственнику. Также слуга Фемиды хранит "под матрасом" несколько миллионов.
Об этом свидетельствуют данные в ежегодной декларации судьи, опубликованной на сайте НАПК. Согласно документу Боровик в августе 2025 года приобрел автомобиль BYD Song Plus гражданке Боровик Людмиле Павловне (вероятно, родственнице, семейное положение судьи в декларации не раскрыто). Стоимость покупки составила 1 114 880 гривен. Сам судья имеет бесплатное право пользования данным транспортным средством.
Помимо этого Боровик бесплатно пользуется автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, который оформлен на Овчаренко Галину Михайловну. Стоимость этого авто 817 500 (приобретено в 2021 году).
Также в документе указано, что судья за 2025 год заработал 1 455 879 гривен и получил 25 тысяч соцвыплат. Из сбережений у Боровика 2 900 000 гривен наличкой.
Судья Боровик
- Окончил КНУ им. Т. Шевченко. В 1997–1998 гг. работал юрисконсультом в Украинском народном посольстве, с 1998 по 2008 г. – в Высшем хозяйственном суде Украины: специалистом, помощником судьи, и.о. о. начальник отдела организационно-методической работы. С 2008 г. – судья Хозяйственного суда Черкасской области.
- Специализируется по спорам о банкротстве, делам по заявлениям об утверждении планов санации должников, по искам кредиторов к ликвидационной комиссии на основании ст. 112 ГК (в случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора или уклонения от их рассмотрения).
