От Cartier до символики ГУР: глава Нацбанка владеет дорогущей коллекцией часов, что есть в его декларации (фото)

В официальных данных — зарплата, инвестиции, денежные активы семьи и перечень дорогостоящих аксессуаров

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный владеет коллекцией дорогих часов, стоимость которой сотни тысяч евро. В его коллекции есть несколько известных моделей швейцарских брендов, Cartier и даже часы с символикой Главного управления разведки (ГУР).

Что нужно знать:

Общая стоимость коллекции оценивается примерно в €280 тысяч (более 14 млн грн

В последние годы Пышный чаще появляется на публике с простыми часами без бренда с символикой ГУР

Супруге Людмиле Пышной принадлежат часы Audemars Piguet и Cartier

Детальный разбор на наручные часы Пышного появилась на странице cats_and_watches в социальной сети Threads.

В его коллекции есть несколько известных моделей швейцарских брендов. В частности, Patek Philippe Nautilus 5712, Audemars Piguet Royal Oak и Edward Piguet, а также две модели Breguet и часы от Blancpain.

Часы Audemars Piguet Royal Oak. Фото: cats_and_watches

Часы Breguet. Фото: cats_and_watches

Часы Patek Philippe Nautilus 5712. Фото: cats_and_watches

Часы Blancpain. Фото: cats_and_watches

Часы Audemars Piguet Royal Oak. Фото: cats_and_watches

Часы Breguet. Фото: cats_and_watches

Общая стоимость составляет примерно в €280 тысяч (более 14 млн гривен). Это эквивалентно более чем 14 миллионам гривен.

При этом отмечается, что Андрей Пышный учитывает общественный контекст. С начала полномасштабной войны он публично появляется с простыми часами без известного бренда с символикой Главного управления разведки (ГУР).

Часы с символикой ГУР. Фото: cats_and_watches

Что в декларации?

"Телеграф" просмотрел, какие часы Пышный внес в свою декларацию за 2024 год на сайте YouControl, какая у него заработная плата и сколько денег он хранит в банке и наличными.

Так, в разделе ценного имущества указаны всего несколько часов: Audemars Piguet Royal Oak (2) и Patek Philippe.

Декларация Андрея Пышного на сайте YouControl

Также его супруге Людмиле Пышной принадлежат часы Audemars Piguet и Cartier.

Людмила Пышная с часами Cartier. Фото: cats_and_watches

Согласно декларации, основным источником дохода Андрея Пышного является работа в Национальный банк Украины. За год он получил 7 021 982 грн заработной платы.

Кроме зарплаты, у него были и другие доходы:

2 755 200 грн — доход от продажи движимого имущества (вероятно, автомобиля) компании " ВІДІ Автострада" ;

— доход от продажи движимого имущества (вероятно, автомобиля) компании " ; 50 706 грн — проценты по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) от Министерства финансов Украины ;

— проценты по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) от ; 1 172 грн — банковские проценты от " Ощадбанка" ;

— банковские проценты от " ; 61 949 грн — финансовый доход от Корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ ;

— финансовый доход от ; 7 394 грн — компенсация излишне потраченных средств во время командировок;

— компенсация излишне потраченных средств во время командировок; 210 331 грн — пенсионные взносы, уплаченные работодателем.

В свою очередь, жена главы НБУ Людмила Пышная также задекларировала значительные доходы. Среди них:

1 680 000 грн — доход от предпринимательской деятельности;

— доход от предпринимательской деятельности; 18 261 183 грн — доход от погашения облигаций внутреннего госзайма;

— доход от погашения облигаций внутреннего госзайма; 834 901 грн — проценты по ОВГЗ;

— проценты по ОВГЗ; 30 490 грн — страховые выплаты от страховой компании "УНИКА" ;

— страховые выплаты от ; 777 грн — проценты от " Ощадбанка" ;

— проценты от " ; 10 грн — проценты от "ОТП Банк".

Декларация Андрея Пышного на сайте YouControl

Декларация Андрея Пышного на сайте YouControl

Андрей Пышный хранит часть средств на банковских счетах и в наличных. В Ощадбанке у него размещено 2 519 999 грн и 204 666 долларов.

Также Пышный задекларировал 49 000 долларов и 42 000 евро наличными. Кроме того, он указал 10 617 980 грн, которые были одолжены третьим лицам в качестве возвратной финансовой помощи. Еще 529 641 грн накоплено в корпоративном негосударственном пенсионном фонде Национального банка.

У его жены, Людмила Пышная, также есть средства на банковских счетах:

В "ОТП Банк" — 25 277 грн и 6 454 доллара;

В "Ощадбанк"— 128 160 грн и 180 889 долларов;

В "Банк Восток" — 85 595 грн.

Кроме того, она предоставила значительные суммы займов третьим лицам:

18 959 400 грн компании Планета РС Киев;

1 300 000 грн компании Брайтшоу;

5 995 924 грн компании Фиднова.

Наличными супруга главы НБУ хранит 30 000 долларов, 29 000 евро и 390 000 гривен.

Декларация Андрея Пышного на сайте YouControl

Декларация Андрея Пышного на сайте YouControl

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что коллекция часов сестры скандального Гринкевича поражает. Эти аксессуары стоят миллионы.