От Cartier до символики ГУР: глава Нацбанка владеет дорогущей коллекцией часов, что есть в его декларации (фото)
В официальных данных — зарплата, инвестиции, денежные активы семьи и перечень дорогостоящих аксессуаров
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный владеет коллекцией дорогих часов, стоимость которой сотни тысяч евро. В его коллекции есть несколько известных моделей швейцарских брендов, Cartier и даже часы с символикой Главного управления разведки (ГУР).
Что нужно знать:
- Общая стоимость коллекции оценивается примерно в €280 тысяч (более 14 млн грн
- В последние годы Пышный чаще появляется на публике с простыми часами без бренда с символикой ГУР
- Супруге Людмиле Пышной принадлежат часы Audemars Piguet и Cartier
Детальный разбор на наручные часы Пышного появилась на странице cats_and_watches в социальной сети Threads.
В его коллекции есть несколько известных моделей швейцарских брендов. В частности, Patek Philippe Nautilus 5712, Audemars Piguet Royal Oak и Edward Piguet, а также две модели Breguet и часы от Blancpain.
Общая стоимость составляет примерно в €280 тысяч (более 14 млн гривен). Это эквивалентно более чем 14 миллионам гривен.
При этом отмечается, что Андрей Пышный учитывает общественный контекст. С начала полномасштабной войны он публично появляется с простыми часами без известного бренда с символикой Главного управления разведки (ГУР).
Что в декларации?
"Телеграф" просмотрел, какие часы Пышный внес в свою декларацию за 2024 год на сайте YouControl, какая у него заработная плата и сколько денег он хранит в банке и наличными.
Так, в разделе ценного имущества указаны всего несколько часов: Audemars Piguet Royal Oak (2) и Patek Philippe.
Также его супруге Людмиле Пышной принадлежат часы Audemars Piguet и Cartier.
Согласно декларации, основным источником дохода Андрея Пышного является работа в Национальный банк Украины. За год он получил 7 021 982 грн заработной платы.
Кроме зарплаты, у него были и другие доходы:
- 2 755 200 грн — доход от продажи движимого имущества (вероятно, автомобиля) компании "ВІДІ Автострада";
- 50 706 грн — проценты по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) от Министерства финансов Украины;
- 1 172 грн — банковские проценты от "Ощадбанка";
- 61 949 грн — финансовый доход от Корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ;
- 7 394 грн — компенсация излишне потраченных средств во время командировок;
- 210 331 грн — пенсионные взносы, уплаченные работодателем.
В свою очередь, жена главы НБУ Людмила Пышная также задекларировала значительные доходы. Среди них:
- 1 680 000 грн — доход от предпринимательской деятельности;
- 18 261 183 грн — доход от погашения облигаций внутреннего госзайма;
- 834 901 грн — проценты по ОВГЗ;
- 30 490 грн — страховые выплаты от страховой компании "УНИКА";
- 777 грн — проценты от "Ощадбанка";
- 10 грн — проценты от "ОТП Банк".
Андрей Пышный хранит часть средств на банковских счетах и в наличных. В Ощадбанке у него размещено 2 519 999 грн и 204 666 долларов.
Также Пышный задекларировал 49 000 долларов и 42 000 евро наличными. Кроме того, он указал 10 617 980 грн, которые были одолжены третьим лицам в качестве возвратной финансовой помощи. Еще 529 641 грн накоплено в корпоративном негосударственном пенсионном фонде Национального банка.
У его жены, Людмила Пышная, также есть средства на банковских счетах:
- В "ОТП Банк" — 25 277 грн и 6 454 доллара;
- В "Ощадбанк"— 128 160 грн и 180 889 долларов;
- В "Банк Восток" — 85 595 грн.
Кроме того, она предоставила значительные суммы займов третьим лицам:
- 18 959 400 грн компании Планета РС Киев;
- 1 300 000 грн компании Брайтшоу;
- 5 995 924 грн компании Фиднова.
Наличными супруга главы НБУ хранит 30 000 долларов, 29 000 евро и 390 000 гривен.
