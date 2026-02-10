Хранит миллионы "под подушкой": что в декларации "слуги народа" Клочко, который попросил доплату у государства

Андрей Клочко декларация — какие доходы и сбережения у нардепа от Слуги народа

Нардепу от "Слуги народа" Андрею Клочко, который в 2024 году получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении, выплатили сотни тысяч гривен за "неотгулянные" отпуска. Также народный избранник имеет приличную зарплату.

Об этом свидетельствуют данные в декларации Клочко. Анализируя информацию "Телеграф" выяснил, что в январе 2025 года депутат получил от государства 547 897 гривен в качестве компенсации за дни неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска.

Декларация Андрея Клочко

Что еще есть в декларации Клочко

Недвижимость:

Семейство нардепа с 1997 года владеет квартирой в Киеве на 69 квадратов;

Арендованная квартира в Киеве на 101 квадрат;

Квартира в Киеве на 106 квадратов, оформленная на родственника, в которой Клочко проживает бесплатно;

Депутатская приемная в Киеве на 134 квадрата и территория, на которой она расположена.

Декларация Андрея Клочко

Автопарк:

Два раритетных "горбатых" Запорожца;

Lexus RX 450H, оформленный на жену, за 950 тысяч гривен;

Volkswagen Passat, оформленный на жену, за 571 тысячу гривен.

Декларация Андрея Клочко

Доход за 2025 год:

764 984 зарплаты в Верховной Раде;

27 тысяч гривен зарплаты от Житомирского государственного университета, в котором Клочко работает по совместительству;

1 280 102 дохода от отчуждения движимого имущества.

Декларация Андрея Клочко

Сбережения:

90 тысяч долларов (~3 879 000 в гривнах);

91 тысяча долларов жены (~3 922 000 гривен);

17 500 евро (896 000 гривен);

1 300 000 гривен;

115 000 гривен жены;

~18 тысяч гривен на банковских счетах;

Залог, внесенный женой, согласно решению ВАКС (399 999 гривен), залог из собственности Андрея Клочко (510 000 гривен).

Декларация Андрея Клочко

Скандал с Андреем Клочко

Андрей Клочко. Фото - Википедия

В мае 2024 года НАБУ сообщило о подозрении нардепу в незаконном обогащении на 11 млн. грн. Речь идет о приобретении в собственность трех земельных участков в Киевской области, пяти квартир в столице, двух нежилых помещений, а также автомобилей Tesla и Mersedes-Benz. Это имущество нардеп оформил на близких родственников. СМИ писали, что речь шла о Клочке. Ранее об этом имуществе писали журналисты-расследователи.

Подозрение от НАБУ

