Хранит миллионы "под подушкой": что в декларации "слуги народа" Клочко, который попросил доплату у государства
Андрей Клочко декларация — какие доходы и сбережения у нардепа от Слуги народа
Нардепу от "Слуги народа" Андрею Клочко, который в 2024 году получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении, выплатили сотни тысяч гривен за "неотгулянные" отпуска. Также народный избранник имеет приличную зарплату.
Об этом свидетельствуют данные в декларации Клочко. Анализируя информацию "Телеграф" выяснил, что в январе 2025 года депутат получил от государства 547 897 гривен в качестве компенсации за дни неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска.
Что еще есть в декларации Клочко
Недвижимость:
- Семейство нардепа с 1997 года владеет квартирой в Киеве на 69 квадратов;
- Арендованная квартира в Киеве на 101 квадрат;
- Квартира в Киеве на 106 квадратов, оформленная на родственника, в которой Клочко проживает бесплатно;
- Депутатская приемная в Киеве на 134 квадрата и территория, на которой она расположена.
Автопарк:
- Два раритетных "горбатых" Запорожца;
- Lexus RX 450H, оформленный на жену, за 950 тысяч гривен;
- Volkswagen Passat, оформленный на жену, за 571 тысячу гривен.
Доход за 2025 год:
- 764 984 зарплаты в Верховной Раде;
- 27 тысяч гривен зарплаты от Житомирского государственного университета, в котором Клочко работает по совместительству;
- 1 280 102 дохода от отчуждения движимого имущества.
Сбережения:
- 90 тысяч долларов (~3 879 000 в гривнах);
- 91 тысяча долларов жены (~3 922 000 гривен);
- 17 500 евро (896 000 гривен);
- 1 300 000 гривен;
- 115 000 гривен жены;
- ~18 тысяч гривен на банковских счетах;
- Залог, внесенный женой, согласно решению ВАКС (399 999 гривен), залог из собственности Андрея Клочко (510 000 гривен).
Скандал с Андреем Клочко
В мае 2024 года НАБУ сообщило о подозрении нардепу в незаконном обогащении на 11 млн. грн. Речь идет о приобретении в собственность трех земельных участков в Киевской области, пяти квартир в столице, двух нежилых помещений, а также автомобилей Tesla и Mersedes-Benz. Это имущество нардеп оформил на близких родственников. СМИ писали, что речь шла о Клочке. Ранее об этом имуществе писали журналисты-расследователи.
