Плати налоги или существенный штраф: жилье в Украине хотят сдавать в аренду по-новому

Правительство уже разрабатывает схемы для легализации аренды

В Украине планируют разработать схему, по которой регистрация арендодателями доходов от аренды жилья будет более выгодной, чем "теневые" договоры. Вероятнее, процесс будет происходить через "Дію".

Об этом член рабочей группы, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала "Телеграф" в материале ""Слуга народа" для Зеленского сейчас не в приоритете — Шуляк о выборах, войне и будущем Донбасса".

Что нужно знать:

Почти все арендодатели не регистрируют доходы от аренды жилья из-за высоких налогов

Правительство работает над тем, чтобы вывести рынок аренды жилья из "тени"

Помимо штрафов планируется введение дополнительных привилегий для "официальных"

По словам Шуляк, почти все арендодатели не регистрируют свои доходы якобы из-за налогов. Однако эти люди не смогут постоянно скрываться от государства. Именно поэтому правительство работает над разработкой схемы перехода на "белый рынок".

Первым шагом должно стать уменьшение налогов именно для арендодателей, а следующим – обязательная регистрация договоров аренды в соответствующей системе. Однако здесь возникает вопрос: нужен ли нотариус для каждого договора аренды. Вероятнее, договор будет заключаться через "Дію" и синхронизироваться с другими реестрами.

"Когда мы говорим об обязательных вещах, то должна быть какая-то ответственность. Если человек не регистрирует свой договор аренды, то к нему будет применяться высокая ответственность. Например, в виде существенного штрафа. И люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить", — говорит нардеп.

Она добавляет, что люди, зная риск про штрафа, будут выходить из "тени". Кроме того, планируется разработка мотивации регистрировать договоры аренды. Шуляк убеждена, что Украина придет к этому нововведению. Есть немало украинцев, которые сдают квартиры в аренду и хотели бы получать "белый" доход, потому что когда у тебя есть официальный доход, проще работать с банками, брать кредиты, ипотеки.

"Но, действительно, будет часть людей, которые не захотят показывать [доход от аренды], поэтому для них будет разработана немного другая система мотивации для того, чтобы они захотели обязательно сделать такую регистрацию и чтобы не было выгодно сдавать в аренду квартиру без такой регистрации", — резюмировала депутат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужен риелтор и действительно ли это пустая трата денег.