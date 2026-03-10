Рада провалила закон о "налоге на OLX". Почему он вызвал скандал и нужен МВФ

В проект закона должны были внести ряд изменений

Парламент Украины 9 марта не поддержал во втором чтении законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ. Он предусматривает внесение изменений в НКУ и Закон о банках по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Что нужно знать:

Законопроект предусматривает налогообложение продаж на онлайн-платформах

Принятие документа, прозванного в народе законом о налоге "на OLX", является требованием МВФ

Законопроект уже трижды с декабря не включили в повестку дня, а 11 февраля сняли с рассмотрения

О провальных результатах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект, содержащий требования МВФ по цифровым платформам, поддержали только 168 народных депутатов.

Результаты голосования

Ко второму чтению туда Правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ: отмена льготы на посылки до 150 евро, НДС для ФЛП, закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Но Рада сказала нет, – пишет Железняк.

Что известно о законопроекте №14025

В августе 2025 года правительство одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Этот шаг является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы в соответствии с положениями модельных правил ОЭСР и директивы Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года.

Документ касается операций через цифровые платформы, в частности: OLX, Prom, Rozetka, Uber, Bolt, Glovo, Booking, Airbnb и другие маркетплейсы-посредники. В частности, речь идет о таких доходах:

продажа товаров;

аренда недвижимости (жилой, коммерческой, мест парковки);

предоставление личных услуг;

аренда транспортных средств

Предполагается, что ГНС будет получать информацию о доходах физлиц через операторов цифровых платформ и банков. Цифровые платформы станут налоговыми агентами по доходам физлиц-резидентов.

Основные положения документа:

Необлагаемый предел — до 2 000 евро в год

Налог уплачивается только с превышения лимита

Доход с разных платформ суммируется

Какие налоговые ставки предлагали

На доходы, получаемые людьми через цифровые платформы, предлагали начислять два вида налога. Это военный сбор в 5% и налог с дохода физлица. Размер налога с дохода физлица будет зависеть от открытия спецсчета;

если продавец товара/услуги уведомил платформу номер своего специального текущего счета, то налог взимается по ставке 5% (согласно п.167.2 ст.167 Налогового кодекса);

если же продавец не сообщил реквизиты такого счета, то применяется общая ставка в 18% (согласно п.167.1 ст.167 ТК).

Документ раскритиковала платформа OLX

Платформа OLX раскритиковала законопроект №14025, ведь он якобы повлияет на миллионы украинцев, продающих подержанные вещи, считают в компании.

В то же время сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo публично поддержали законопроект №14025. Они считают, что документ будет способствовать прозрачности экономики, равным условиям конкуренции и гармонизации налоговых правил Украины с европейскими стандартами (ОЭСР, DAC7).

Зачем этот законопроект был нужен

Согласно требованиям МВФ, Украина до конца марта должна была принять пакет мер налоговой политики на 2026 и 2027 годы, включающий:

налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый налог на OLX);

налогообложение международных посылок;

отмену с 1 января 2027 года освобождения от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС;

продление действия военного сбора в 5% и после окончания военного положения;

создание централизованного хранилища данных для обеспечения более прозрачной и интегрированной работы налоговых и таможенных органов, и т.д.

Это требовалось в рамках новой четырехлетней программы финансирования на 8,1 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют разработать схему, по которой регистрация арендодателями доходов от аренды жилья будет более выгодна, чем "теневые" договоры. Вероятнее, процесс будет происходить через "Дію".