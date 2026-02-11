Еще одна категория украинцев получит отсрочку: кто теперь имеет на нее право (полный список)

Законопроект дополнит статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Украинские мужчины, которые отслужили по контракту 18-24 получат отсрочку. Верховная Рада Украины поддержала соответствующий законопроект.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Депутат. Свои голоса за данное решение отдали 243 народных избранника.

Кому дадут отсрочку — детали законопроекта

Документ №13574 дополнит статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью и предоставит годовую отсрочку от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте до 25 лет, которые во время войны добровольно отслужили по контракту 18-24.

Простыми словами: отслуживших контракт не смогут снова призвать в армию в течение 12 месяцев после увольнения (если гражданину до 25 лет).

Кто еще в Украине имеет право на отсрочку в 2026 году

Закон о мобилизации в статье 23 определяет основания для отсрочки. Получат статус такие категории:

родители-одиночки, родители или опекуны ребенка с инвалидностью;

многодетные родители без долгов по алиментам;

забронированные работники критической инфраструктуры;

лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями из Приложения 1 приказа Минобороны «О военно-врачебной экспертизе»;

опекуны совершеннолетних детей или родственников с инвалидностью или недееспособностью (при условии постоянного ухода);

студенты на первом высшем образовании (очная или дуальная форма);

ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;

освобожденные из российского плена.

Напомним, ранее мы писали о том, что омбудсмен Дмитрий Лубинец пояснил, какие действия ТЦК могут расцениваться как нарушения Конституции и Европейской конвенции по правам человека. Также была озвучена зафиксированная цифра действий ТЦК, которые имеют признаки Уголовных правонарушений.