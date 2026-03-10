Провайдеры больше не смогут писать "безлимит"? Что меняет новый закон об интернете

Высокая конкуренция на рынке значительно повлияет на один из рисков инициативы

С нового года украинцы получили инструмент влияния на своих интернет-провайдеров. Изменения в закон "Об электронных коммуникациях" обязали операторов указывать в договорах реальные параметры скорости, а не просто "безлимит" в рекламных объявлениях. "Телеграф" расскажет, работают ли эти нормы на практике и не спровоцируют ли они новый скачок цен на тарифы.

Не просто буквы в договоре

Как объясняет Ольга Брус, адвокат АО "EvrikaLaw", принятые изменения — это не очередная декларация, а реальное усиление позиций потребителя.

Адвокат Ольга Брус

Что изменилось? Согласно статье 105 закона, договор с провайдером теперь обязан содержать четкие характеристики услуги: конкретные показатели скорости передачи данных, технические параметры, а главное — порядок компенсации, если эти обещания не выполняются.

Право на правду (ст. 104): Потребитель имеет право получать полную и понятную информацию об услуге.

Как украинцы смогут контролировать качество связи с помощью смартфона

Обновленный закон дает украинцам право контролировать качество связи, но не устанавливает, как именно это будет происходить технически. Поэтому предполагаем, что ключевую роль здесь будет играть специальный сервис QoS Tool — интегрированный инструмент измерения качества, который НКЭК разработала совместно с международной компанией Ookla, известной своим Speedtest.

Что именно можно проверить? Кроме привычной скорости загрузки, закон обязывает контролировать более глубокие технические параметры:

Время задержки (ping) — оно влияет на то, как быстро вы увидите реакцию в онлайн-играх.

— оно влияет на то, как быстро вы увидите реакцию в онлайн-играх. Джиттер (вариация задержки) — отвечает за стабильность видеозвонков в Zoom или Skype.

— отвечает за стабильность видеозвонков в Zoom или Skype. Потеря пакетов — критический показатель для облачных сервисов и VoIP-телефонии.

Скорость интернета в Киеве

Именно эти характеристики определяют, будете ли вы комфортно работать, смотреть видео или играть без "вылетов" и "пикселей" на экране.

Почему это важно? Системный контроль за параметрами качества (QoS) создает условия, при которых операторы вынуждены чаще модернизировать оборудование и расширять покрытие. Иначе они просто не смогут соответствовать заявленным в договоре характеристикам.

Самый ощутимый инструмент защиты — это статья 112 обновленного закона. Она предоставляет пользователю право досрочно и без каких-либо штрафов расторгнуть договор, если оператор систематически нарушает установленные уровни качества. То есть, если ваш Speedtest регулярно фиксирует скорость в два раза ниже обещанной — это уже основание для разрыва отношений без финансовых потерь для вас.

Но кто подтвердит, что ваш замер корректен, а проблема именно в операторе, а не в вашем старом роутере? Здесь на сцену выходит регулятор — НКЭК. Согласно статьям 18-19, именно он устанавливает единые правила измерения качества и проводит государственный надзор.

Регулятор уже активно работает: утверждает планы проверок, борется с нелегальными сайтами и даже инициировал реформу ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Однако дойдут ли его приборы до каждого многоквартирного дома, где провайдер недодает мегабиты, — большой вопрос.

Что это значит для вас?

Подытоживает Ольга Брус:

"Закон создал четкие договорные и регуляторные механизмы. Теперь слова "скорость интернета" имеют юридическое значение. В случае нарушений потребитель может не просто жаловаться, а требовать перерасчета или расторгать договор без потерь".

Поэтому следите за своими договорами, проверяйте скорость и не бойтесь отстаивать свои права. Инструменты для этого теперь есть.

Цены в фокусе: придется ли платить больше за скорость?

Улучшение связи потребует существенных вложений в инфраструктуру, и это неизбежно повлияет на тарифы. Председатель профильного подкомитета Сергей Штепа отмечает: закон будет стимулировать операторов покрывать не только города, но и железнодорожные магистрали и автодороги. Ведь теперь придется отвечать за качество не только в договорах, но и по результатам измерений регулятора.

Впрочем, на периферии ситуация остается неоднородной. Данные Ookla фиксируют в крупных городах вполне приемлемую скорость — например, Киевстар во Львове выдает 34,67 Мбит/с.

Но за пределами мегаполисов показатели резко падают, а кое-где мобильная связь и вовсе исчезает. Поэтому новый закон призван выровнять этот дисбаланс, создавая для операторов лучшие условия для расширения сети и обеспечения стабильного соединения в каждом уголке Украины.

Несмотря на дополнительные вызовы для крупных игроков, катастрофического скачка цен до европейского уровня не будет. Главный сдерживающий фактор — высокая конкуренция на рынке, а особенно в крупных городах.

Однако это может стать серьезной угрозой для мелких операторов: если они не смогут обеспечить надлежащее качество, клиенты просто уйдут к тем, кто соответствует стандартам. Государство же обещает через механизм универсальной услуги гарантировать доступ к интернету даже в самых отдаленных регионах, поэтому без связи никто не останется.

Важно понимать, что закон напрямую не устанавливает обязательств по скорости в 100 Мбит/с, как некоторые поспешили сообщить. Также в документе не идет речь о требовании обеспечивать работу сетей в автономном режиме в течение 100 часов при отключениях света. Оба этих пункта действительно могли бы существенно повлиять на цену, но сейчас они остаются скорее рекомендациями, чем обязательными нормативами.

