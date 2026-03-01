Почему Кима не пригласили? Война на Ближнем Востоке вызвала шквал мемов у украинцев
-
-
Украинцы всегда шутили над жизненными неурядицами
Украинцы продолжают создавать мемы о войне на Ближнем Востоке. Большинство шуток касается сравнения боевых действий в Украине и в районе Персидского залива.
В сети упомянули об уклонистах, "озабоченности" партнеров и популярных в Украине информационных каналах. "Телеграф" собрал вашему вниманию некоторые из лучших мемов.
На одном из мемов показана сцена из фильма "Лицо со шрамом". На кадрах герой Аль Пачино ведет разговор с бизнеспартнером, а на фоне этого пересчитываются большие суммы денег.
"Галичане в этот момент продумывают схему переправы дубайцев через Персидский залив", — подписано видео.
На следующем меме фото важного мужчины, расслабленно проводящего время за чашкой кофе.
"Европейские дипломаты, когда война вспыхивает во внерабочее время в начале выходных", — пишет автор, намекая на неспешность принятия важных решений со стороны стран Запада.
Также среди интересных мемов есть и появление клонов популярных в Украине Телеграмм-каналов. В частности, у "Николаевского Ванька" теперь есть "брат близнец" под названием "Дубайский Ваньок", а у канала "Лачен пишет" — "Мухамед пишет".
На следующем меме изображено сообщение о том, что взрывы слышны в Харьковской области и в Абу-Даби. Намекая на абсурдность подобной ситуации.
"Сон при температуре 40 градусов", — шутят в сети.
Еще один мем звучит так: "Моя нищета уже дважды спасла меня этой зимой: от ротавируса в Буковеле и от войны ОАЭ", — говорится в сообщении.
На следующем меме обыграны слова "Донбасс" и "Дубай", вероятно, из-за схожести ситуации с войной. Так, на фоне панорамы ближневосточного города написано слово "Донбай".
Очередной мем изображает массовую драку между мужчинами на которых поместили флаги стран, принимающих участие в войне на Ближнем Востоке и наблюдающей за этим со стороны Украины.
Еще один мем показывает кадр из обращения президента Владимира Зеленского, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором он говорил, что "не сбежал". На картинке изображены президент, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Михаил Подоляк и другие, в куфиях.
"Обращение президента: Мы здесь. Мы в Дубае. Мы защищаем ОАЭ", — шутит автор.
На следующем меме изображен плачущий глава КНДР Ким Чен Ын. Диктатор и его спутница выглядят очень расстроенными.
"Когда все бомбят друг друга, а тебя никто не пригласил", — подписал картинку автор.
На еще одном меме изображены Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс. Они смеются, якобы услышав новость, что Япония поддерживает действия США и Израиля в Иране.
"Министр обороны Японии Сидзиро Коидзуми: Япония поддерживает действия США и Израиля в Иране". — "Вот бы мы офигели от такой новости", — отвечает Гитлер.
На следующем меме перефразировано стихотворение Тараса Шевченко. Слова адаптированы под сегодняшние реалии.
"Иран плачет, Дональд скачет, ракеты пускает.
Баба Галя на огород рассаду покупает".
"Кратко о ситуации в мире)", — подписал работу автор.
Еще один мем – кадр из голливудского фильма "Сумерки". Герои фильма стоят на балконе и, с выражением необычайной горделивости на лицах, свысока смотрят на зрителей.
"Экипаж мобильной огневой группы смотрит, как ПВО ОАЭ не может справиться с иранскими шахедами", — указано на картинке.
