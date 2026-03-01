Почему Кима не пригласили? Война на Ближнем Востоке вызвала шквал мемов у украинцев

Украинцы всегда шутили над жизненными неурядицами

Украинцы продолжают создавать мемы о войне на Ближнем Востоке. Большинство шуток касается сравнения боевых действий в Украине и в районе Персидского залива.

В сети упомянули об уклонистах, "озабоченности" партнеров и популярных в Украине информационных каналах. "Телеграф" собрал вашему вниманию некоторые из лучших мемов.

На одном из мемов показана сцена из фильма "Лицо со шрамом". На кадрах герой Аль Пачино ведет разговор с бизнеспартнером, а на фоне этого пересчитываются большие суммы денег.

"Галичане в этот момент продумывают схему переправы дубайцев через Персидский залив", — подписано видео.

На следующем меме фото важного мужчины, расслабленно проводящего время за чашкой кофе.

"Европейские дипломаты, когда война вспыхивает во внерабочее время в начале выходных", — пишет автор, намекая на неспешность принятия важных решений со стороны стран Запада.

Мем о европейцах

Также среди интересных мемов есть и появление клонов популярных в Украине Телеграмм-каналов. В частности, у "Николаевского Ванька" теперь есть "брат близнец" под названием "Дубайский Ваньок", а у канала "Лачен пишет" — "Мухамед пишет".

Дубайский Ванек

Мухаммед пишет

На следующем меме изображено сообщение о том, что взрывы слышны в Харьковской области и в Абу-Даби. Намекая на абсурдность подобной ситуации.

"Сон при температуре 40 градусов", — шутят в сети.

Мем о взрывах на Харьковщине и ОАЭ

Еще один мем звучит так: "Моя нищета уже дважды спасла меня этой зимой: от ротавируса в Буковеле и от войны ОАЭ", — говорится в сообщении.

Мем о спасении

На следующем меме обыграны слова "Донбасс" и "Дубай", вероятно, из-за схожести ситуации с войной. Так, на фоне панорамы ближневосточного города написано слово "Донбай".

Мем о Донбае

Очередной мем изображает массовую драку между мужчинами на которых поместили флаги стран, принимающих участие в войне на Ближнем Востоке и наблюдающей за этим со стороны Украины.

"Драка" на Ближнем Востоке

Еще один мем показывает кадр из обращения президента Владимира Зеленского, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором он говорил, что "не сбежал". На картинке изображены президент, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Михаил Подоляк и другие, в куфиях.

"Обращение президента: Мы здесь. Мы в Дубае. Мы защищаем ОАЭ", — шутит автор.

Мем о Зеленском

На следующем меме изображен плачущий глава КНДР Ким Чен Ын. Диктатор и его спутница выглядят очень расстроенными.

"Когда все бомбят друг друга, а тебя никто не пригласил", — подписал картинку автор.

Мэм о Ким Чен Ыне

На еще одном меме изображены Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс. Они смеются, якобы услышав новость, что Япония поддерживает действия США и Израиля в Иране.

"Министр обороны Японии Сидзиро Коидзуми: Япония поддерживает действия США и Израиля в Иране". — "Вот бы мы офигели от такой новости", — отвечает Гитлер.

Мем о Гитлере

На следующем меме перефразировано стихотворение Тараса Шевченко. Слова адаптированы под сегодняшние реалии.

"Иран плачет, Дональд скачет, ракеты пускает.

Баба Галя на огород рассаду покупает".

"Кратко о ситуации в мире)", — подписал работу автор.

Мем о Кобзаре

Еще один мем – кадр из голливудского фильма "Сумерки". Герои фильма стоят на балконе и, с выражением необычайной горделивости на лицах, свысока смотрят на зрителей.

"Экипаж мобильной огневой группы смотрит, как ПВО ОАЭ не может справиться с иранскими шахедами", — указано на картинке.

Мем об украинской МОГ

