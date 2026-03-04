Пункт несокрушимости в Багдаде и графики отключений: яркие мемы о блэкауте в Ираке (фото)

Во всех провинциях Ирака произошел полный блекаут, который в шутку сравнивают с украинским

В среду, 4 марта, в Ираке произошло полное отключение электроэнергии. Во всех провинциях страны одномоментно исчез свет.

Большинство линий электропередачи вышли из строя из-за аварийной технической неисправности. Об этом сообщает телеканал Dijlah TV.

Сообщается, что в министерстве электроэнергетики Ирака заявили, что возможной причиной отключения света стала "израильская кибератака". Причем свет выключился даже в "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства США и других стран.

Однако никаких доказательств этому пока нет. Также уточняется, что речь идет о полном коллапсе энергетической системы по всей стране.

Как отреагировали в сети

Пока иракцы размышляют над причинами, в соцсетях шутят по поводу схожести с ситуацией в Украине. В свою очередь, "Телеграф" собрал несколько веселых мемов по этому поводу.

Кадр с восточным шатром, оснащенным генератором, в котором собрались люди, сразу напоминает украинские реалии. Это "первый в Багдаде пункт несокрушимости".

Багдадский пункт несокрушимости

В этой же тематике выполнен и мем о графиках отключения "ДТЭК Багдадские электросети". Это также прямое напоминание о буднях украинцев.

График отключений в Багдаде

Также интересный мем о том, что блэкаут уже не является сугубо украинским трендом. Теперь он пошел гулять по миру.

Блэкаут пошел гулять по миру

Другие мемы о блэкауте в Ираке

Мемы о блэкауте в Ираке

Мемы о блэкауте в Ираке

Мемы о блэкауте в Ираке

Мемы о блэкауте в Ираке

