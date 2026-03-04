Пункт несокрушимости в Багдаде и графики отключений: яркие мемы о блэкауте в Ираке (фото)
Во всех провинциях Ирака произошел полный блекаут, который в шутку сравнивают с украинским
В среду, 4 марта, в Ираке произошло полное отключение электроэнергии. Во всех провинциях страны одномоментно исчез свет.
Большинство линий электропередачи вышли из строя из-за аварийной технической неисправности. Об этом сообщает телеканал Dijlah TV.
Что нужно знать:
- В Ираке полностью исчез свет
- Информацию официально подтвердили в министерстве энергетики страны
- Причины блекаута выясняются
Что известно блэкауте в Ираке
Сообщается, что в министерстве электроэнергетики Ирака заявили, что возможной причиной отключения света стала "израильская кибератака". Причем свет выключился даже в "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства США и других стран.
Однако никаких доказательств этому пока нет. Также уточняется, что речь идет о полном коллапсе энергетической системы по всей стране.
Как отреагировали в сети
Пока иракцы размышляют над причинами, в соцсетях шутят по поводу схожести с ситуацией в Украине. В свою очередь, "Телеграф" собрал несколько веселых мемов по этому поводу.
Кадр с восточным шатром, оснащенным генератором, в котором собрались люди, сразу напоминает украинские реалии. Это "первый в Багдаде пункт несокрушимости".
В этой же тематике выполнен и мем о графиках отключения "ДТЭК Багдадские электросети". Это также прямое напоминание о буднях украинцев.
Также интересный мем о том, что блэкаут уже не является сугубо украинским трендом. Теперь он пошел гулять по миру.
Другие мемы о блэкауте в Ираке
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наклепали смешных мемов о войне на Ближнем Востоке. Большинство спрашивает: "Это уже Третья мировая или нет?"