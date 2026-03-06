Не только Украина: сколько стран бы поместилось внутри Ирана, его площадь удивляет (карта)

Размеры страны превосходят несколько европейских государств

Иран значительно превосходит по площади многие страны Восточной Европы. Территория данного государства сопоставима с размерами сразу нескольких европейских стран вместе взятыми.

Что нужно знать:

Иран мог бы вместить сразу шесть государств

Площадь составляет более 1,6 млн км², в два раза больше, нежели Украина

По состоянию на 2017 год в Иране проживал 81 000 000 человек

В этом материале "Телеграф" наглядно показывает, какие страны может вместить себя площадь Ирана. Соответствующие данные взяты на сайте Truesize.

Так, согласно сравнению, Иран по размерам может вместить территории сразу нескольких государств, среди которых:

Украина

Румыния

Польша

Беларусь

При этом внутри территории также могли бы разместиться еще две страны — Молдова и Литва.

Площадь Ирана составляет более 1,6 млн км². Для сравнения:

Площадь Украины — около 603 549–603 550 км²

Площадь Польши — около 312 658–312 685 км²

Площадь Румынии — около 237 500–238 000 км² (в разных источниках указываются близкие значения).

Площадь Беларуси — около 207 600 км²

Площадь Литвы — примерно 65 300 км²

Площадь Молдовы — примерно 33 846 км²

Площадь Ирана на карте

Иран

Иран расположен в юго-западной Азии. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана.

Иран на карте

67,5 % населения Ирана живёт в городах. К 2030 году это значение, предположительно, достигнет 80 %. Крупнейший город — Тегеран (столица) с населением 8,7 млн человек (14 млн в агломерации). В Тегеране сосредоточено более половины промышленной мощи страны, в том числе — автомобильное, электронное, оружейное, химическое, пищевое производство. Второй по величине город — Мешхед.

Население — по состоянию на 2017 год составило 81 000 000 человек.

Тегеран. Фото: Википедия

