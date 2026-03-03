Иран может сделать более десятка бомб. Как создается "ядерка"

Одна из целей США в операции против Ирана – гарантия, что он никогда не получит ядерное оружие

Иран мог иметь такое количество высокообогащенного урана, которого хватило бы на создание 11 ядерных бомб. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, такое заявление сделала иранская делегация в ходе первого раунда переговоров.

Что нужно знать:

На производство одной ядерной бомбы нужно 40-50 кг обогащенного урана

В ноябре прошлого года Иран объявил о якобы прекращении всех работ по обогащению урана.

США решительно настроены навсегда лишить Иран любой возможности получить "ядерку"

Как пишет The Times of Israel, Виткофф добавил, что иранские переговорщики заявляли о контроле над 460 кг 60% обогащенного урана. Кроме того, иранцы настаивали, что имеют "неотъемлемое право" обогащать ядерное топливо и, утверждает американец, гордились тем, что смогли избежать международных механизмов надзора.

Если иранцы утверждали, что у них есть 460 кг обогащенного урана, и этого хватит на 11 бомб, значит на одну бомбу уйдет почти 42 кг урана. По разным оценкам, масса обогащенного урана, необходимая для создания ядерной бомбы, – от 40 до 50 кг.

Сколько урана имеет Иран по оценкам МАГАТЭ

Следует отметить, что МАГАТЭ в своем отчете летом 2025 года отмечало, что Иран имеет запасы обогащенного урана для создания девяти бомб, писал Reuters. Уточнялось, что иранские запасы урана, обогащенного до 60% чистоты, выросли до 408,6 кг.

Как создается ядерная бомба

Главное в изготовлении ядерной бомбы – достаточное количество радиоактивного материала. Необходимый расщепляемый материал оптимально — плутоний или уран.

Уран – тяжелый слаборадиоактивный металл, существующий в природе. Наиболее распространенными изотопами этого металла являются уран 238 (U-238) (99,27% в природном уране) или U-235 (0,72%).

Центрифуги для обогащения урана

Оба радиоактивны и могут распадаться на другие элементы. Однако именно U-235 подвергается принудительному расщеплению под действием нейтронов. Это обеспечивает активность ядерной бомбы.

Из 25 000 тонн урановой руды можно получить всего 50 тонн металла и только 1% из них будет U-235. Однако добывать только необходимый изотоп невозможно, поэтому необходим процесс отделения U-235 от U-238, это и есть обогащение урана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли угроза для Украины из-за удара по ядерному объекту Ирана. Эксперты дали четкий ответ.