Граница Ирака и Ирана в напряжении: кто такие курды и к чему они стремятся

Тысячи курдов пересекли границу с Ираком и якобы наступают на западе Ирана. Информацию сообщил телеканалу Fox News неназванный американский чиновник. Якобы часть бойцов — это иранские курды, долгое время жившие в Ираке и теперь вернувшиеся на северо-запад Ирана в рамках этой операции.

Позже появились данные CNN, что за вооружением курских сил в регионе может стоять ЦРУ. По информации Fox News, иранско-курдские вооруженные формирования могут стремиться спровоцировать более широкое восстание против иранского режима.

Что известно об участии курдов в войне

Иранские курдские вооруженные группировки имеют тысячи бойцов и базируются преимущественно в Иракском Курдистане вдоль ирано-иракской границы. Они уже публично намекали на наступление, а иранский Корпус стражей исламской революции нанес по их позициям удары беспилотниками. В то же время власти Ирака заявляют, что не разрешат использовать свою территорию для атак на Иран, а представитель правительства Иракского Курдистана заявил, что ни один иракский курд не пересекал границу. Официально Белый дом отрицает вооружение курдов.

Кто такие курды и где они живут

Курды – это этнос, который является одной из самых больших в мире этнических групп без собственного государства. Язык курдов относится к северо-западной подгруппе иранских языков индоевропейской семьи. Регион, где они живут, исторически называется Курдистан, однако он находится на территории сразу четырех стран — Турции, Ирака, Ирана и Сирии.

Наибольшее количество курдов живет в Турции – 15-25 млн. Рабочая партия Курдистана (курдская политическая организация, образованная 27 ноября 1978 г.) десятилетиями ведет вооруженную борьбу с Турцией, также она признана террористической организацией в США, ЕС и ряде стран. В Иране курды составляют примерно 10% населения. В Сирии и Ираке большие группы курдов имеют определенную автономию. У Иракского Курдистана есть даже собственный парламент и армия, в этой стране курды — до 20% населения. Точных данных нет, ведь при переписи населения не во всех странах указывается национальность.

Общее количество курдов в мире оценивается в пределах от 30 до 45 миллионов человек. Курды лишились своих земель в 1500-х годах, когда Османская империя захватила большую часть территории, находившейся под контролем курдов. Они долго стремились к созданию собственного государства и ближе всего к современному миру приблизились к этому после 1 мировой войны.

"Ey Reqîb" ("Эй, враг!") — национальный гимн курдов и официальный гимн автономного Иракского Курдистана

"Международный Севрский договор между союзниками: Францией, Великобританией и Соединенными Штатами, а также Османской империей, заключенный 10 августа 1920 года, фактически рекомендовал в разделе 111 (ст. 62-64) создание курдского государства на части территории Курдистана. Однако этот договор остался без внимания, поскольку баланс сил на местности препятствовал его применению", — отмечает Кендал Незан, президент Курдского института Парижа. Однако в конце концов земли все же разделили между другими государствами.

Курды и США

И хотя у курдов из-за стремления к самоопределению возникали конфликты с местными властями в каждой из стран, отдельно стоит остановиться на их предыдущем сотрудничестве с США.

В 2003 году во время вторжения США в Ирак, курдские силы пешмерга стали союзниками американцев в борьбе против режима Саддама Хусейна. В 2013–2014 гг. группировка Исламское государство (ИГИЛ) начала атаковать курдские территории на севере Сирии и в Ираке. Курдские отряды народной самообороны сначала сдерживали наступление, но после атак ИГИЛ в 2014 году потеряли часть территорий.

В ответ международная коалиция под руководством США нанесла авиаудары по позициям боевиков на севере Ирака и направила военных советников для поддержки сил пешмерга. К борьбе также присоединились курдские отряды народной самообороны (YPG) и Рабочая партия Курдистана (РПК), которая в течение нескольких десятилетий ведет борьбу за курдскую автономию в Турции и имеет базы на территории Ирака. Турция не участвовала в помощи и не позволила турецким курдам пересекать границу для помощи.

В 2019 году ликвидировали последний оплот ИГИЛ, однако ситуацию усложнила операция Турции против курдских формирований. Американцы от вопроса с Турцией самоустранились — президент Дональд Трамп решил вывести часть американских войск с севера Сирии, курды считали, что США "изменили" им.

