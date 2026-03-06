Рус

Не тільки Україна: скільки країн помістилося б усередині Ірану, його площа дивує (карта)

Анастасія Мокрик
Площа Ірану
Площа Ірану

Розміри країни перевищують декілька європейських держав

Іран значно перевершує площею багато країн Східної Європи. Територію цієї держави можна порівняти з розмірами одразу кількох європейських країн разом узятими.

Що потрібно знати:

  • Іран міг би вмістити одразу шість держав
  • Площа становить понад 1,6 млн км², удвічі більша, ніж Україна
  • Станом на 2017 рік в Ірані проживало 81 000 000 осіб

У цьому матеріалі "Телеграф" показує, які країни може вмістити себе площа Ірану. Відповідні дані взято на сайті Truesize.

Так, згідно з порівнянням, Іран за розмірами може вмістити території одразу кількох держав, серед яких:

  • Україна
  • Румунія
  • Польща
  • Білорусь

При цьому всередині території також могли б розміститися ще дві країни – Молдова та Литва.

Площа Ірану становить понад 1,6 млн км 2. Для порівняння:

Площа України – близько 603 549–603 550 км².

Площа Польщі – близько 312 658–312 685 км².

Площа Румунії становить близько 237 500–238 000 км² (у різних джерелах вказуються близькі значення).

Площа Білорусі – близько 207 600 км².

Площа Литви – приблизно 65 300 км²

Площа Молдови – приблизно 33 846 км².

Площа Ірану на карті
Площа Ірану на карті

Іран

Іран розташований у південно-західній Азії. На заході межує з Іраком, на північному заході – з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі – з Туркменістаном, на сході – з Афганістаном та Пакистаном. З півночі Іран омивається Каспійським морем, з півдня — Перською та Оманською затоками Індійського океану.

Іран на карті
Іран на карті

67,5% населення Ірану живе у містах. До 2030 року це значення, ймовірно, досягне 80%. Найбільше місто — Тегеран (столиця) з населенням 8,7 млн осіб (14 млн в агломерації). У Тегерані зосереджено більше половини промислової могутності країни, зокрема автомобільне, електронне, збройове, хімічне, харчове виробництво. Друге за величиною місто — Мешхед.

Населення станом на 2017 рік склало 81 000 000 осіб.

Тегеран
Тегеран

