Не тільки Україна: скільки країн помістилося б усередині Ірану, його площа дивує (карта)

Розміри країни перевищують декілька європейських держав

Іран значно перевершує площею багато країн Східної Європи. Територію цієї держави можна порівняти з розмірами одразу кількох європейських країн разом узятими.

Що потрібно знати:

Іран міг би вмістити одразу шість держав

Площа становить понад 1,6 млн км², удвічі більша, ніж Україна

Станом на 2017 рік в Ірані проживало 81 000 000 осіб

У цьому матеріалі "Телеграф" показує, які країни може вмістити себе площа Ірану. Відповідні дані взято на сайті Truesize.

Так, згідно з порівнянням, Іран за розмірами може вмістити території одразу кількох держав, серед яких:

Україна

Румунія

Польща

Білорусь

При цьому всередині території також могли б розміститися ще дві країни – Молдова та Литва.

Площа Ірану становить понад 1,6 млн км 2. Для порівняння:

Площа України – близько 603 549–603 550 км².

Площа Польщі – близько 312 658–312 685 км².

Площа Румунії становить близько 237 500–238 000 км² (у різних джерелах вказуються близькі значення).

Площа Білорусі – близько 207 600 км².

Площа Литви – приблизно 65 300 км²

Площа Молдови – приблизно 33 846 км².

Площа Ірану на карті

Іран

Іран розташований у південно-західній Азії. На заході межує з Іраком, на північному заході – з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі – з Туркменістаном, на сході – з Афганістаном та Пакистаном. З півночі Іран омивається Каспійським морем, з півдня — Перською та Оманською затоками Індійського океану.

Іран на карті

67,5% населення Ірану живе у містах. До 2030 року це значення, ймовірно, досягне 80%. Найбільше місто — Тегеран (столиця) з населенням 8,7 млн осіб (14 млн в агломерації). У Тегерані зосереджено більше половини промислової могутності країни, зокрема автомобільне, електронне, збройове, хімічне, харчове виробництво. Друге за величиною місто — Мешхед.

Населення станом на 2017 рік склало 81 000 000 осіб.

Тегеран. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому США та Ізраїль не можуть швидко "розібратися" з Іраном.