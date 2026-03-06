Не тільки Україна: скільки країн помістилося б усередині Ірану, його площа дивує (карта)
Розміри країни перевищують декілька європейських держав
Іран значно перевершує площею багато країн Східної Європи. Територію цієї держави можна порівняти з розмірами одразу кількох європейських країн разом узятими.
Що потрібно знати:
- Іран міг би вмістити одразу шість держав
- Площа становить понад 1,6 млн км², удвічі більша, ніж Україна
- Станом на 2017 рік в Ірані проживало 81 000 000 осіб
У цьому матеріалі "Телеграф" показує, які країни може вмістити себе площа Ірану. Відповідні дані взято на сайті Truesize.
Так, згідно з порівнянням, Іран за розмірами може вмістити території одразу кількох держав, серед яких:
- Україна
- Румунія
- Польща
- Білорусь
При цьому всередині території також могли б розміститися ще дві країни – Молдова та Литва.
Площа Ірану становить понад 1,6 млн км 2. Для порівняння:
Площа України – близько 603 549–603 550 км².
Площа Польщі – близько 312 658–312 685 км².
Площа Румунії становить близько 237 500–238 000 км² (у різних джерелах вказуються близькі значення).
Площа Білорусі – близько 207 600 км².
Площа Литви – приблизно 65 300 км²
Площа Молдови – приблизно 33 846 км².
Іран
Іран розташований у південно-західній Азії. На заході межує з Іраком, на північному заході – з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі – з Туркменістаном, на сході – з Афганістаном та Пакистаном. З півночі Іран омивається Каспійським морем, з півдня — Перською та Оманською затоками Індійського океану.
67,5% населення Ірану живе у містах. До 2030 року це значення, ймовірно, досягне 80%. Найбільше місто — Тегеран (столиця) з населенням 8,7 млн осіб (14 млн в агломерації). У Тегерані зосереджено більше половини промислової могутності країни, зокрема автомобільне, електронне, збройове, хімічне, харчове виробництво. Друге за величиною місто — Мешхед.
Населення станом на 2017 рік склало 81 000 000 осіб.
