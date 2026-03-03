Почему США и Израиль не могут быстро "разобраться" с Ираном. Аналитик объяснил, в чем сложность

Иран производит более 100 баллистических ракет в месяц

Режим в Иране нарастил производство баллистики и в начале операции США и Израиля имел широкую номенклатуру баллистического вооружения большой дальности. США и Израиль не могут "мгновенно выключить" возможность Тегерана наносить ракетные удары по соседям.

Что нужно знать:

Иран активно производил баллистическое вооружение, у него немало пусковых установок

На то, чтобы уничтожить его ракетные возможности, нужно время

Тегеран применяет фальшивые позиции и макеты пусковых установок, что усложняет целеуказание

Такое мнение высказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. Он пояснил, что США и Израиль пытаются бить по лучнику, а не только перехватывать "стрелы".

В частности, они наносят удары по пусковым установкам, складам, заводам, узлам логистики, центрам управления и компонентной базе ракетных программ, — отметил он

Антон Земляной

По словам аналитика, это делается не только для того, чтобы ослабить иранский режим, но и из-за нехватки ракет-перехватчиков. Как накануне заявил госсекретарь США Марко Рубио, Иран производит более 100 баллистических ракет в месяц. В то же время, американские ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot производятся темпом лишь 5-7 единиц в месяц.

В начале операции США и Израиля, Иран имел широкую номенклатуру баллистического вооружения большой дальности, в том числе значительное количество пусковых установок. Тегеран активно использует мобильные пусковые установки, которые перемещаются между укрытиями, лесистыми и горными районами и подземными хранилищами, пояснил аналитик.

Дополнительно, добавил Земляной, используются фальшивые позиции и макеты пусковых установок. Из-за этого окно обнаружения между перемещением, маскировкой и запуском часто очень короткое – это усложняет целеуказание даже для мощной разведки США и Израиля.

США и Израиль не могут "мгновенно выключить" иранские ракетные возможности, но постепенное выбивание пусковых, производственных объектов и логистической инфраструктуры уже объективно сокращает потенциал аятол использовать ракеты как главный инструмент регионального давления, распространяя свой террор и на Европу (в частности, если вспомнить удар по Кипру) — резюмировал Антон Земляной

