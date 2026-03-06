По фото в молодости его мало кто узнает: каким до политики был Орбан

Политик сильно изменился со времен молодости

Виктор Орбан — венгерский политический и государственный деятель, премьер-министр страны с 1998 по 2002 год и с 2010 года по сегодняшний день. Он симпатизирует Путину и в последнее время своими заявлениями обостряет отношения с Украиной. А недавно Орбан и Зеленский обменялись угрозами из-за "Дружбы".

Что стоит знать:

В 1989 году Виктор Орбан учился в Оксфорде на стипендию фонда Джорджа Сороса

Он был основателем радикальной партии, куда из принципа не принимали людей старше 35 лет

Политическую славу ему принес публичный призыв вывести советские войска из Венгрии

"Телеграф" рассказывает, каким был и чем занимался Виктор Орбан в молодости, и как он выглядел до политической карьеры.

Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Виктор Орбан — что о нем известно?

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в венгерском городе Секешфехервар, сейчас ему 62 года. Он происходит из простой семьи агронома и логопеда, детство провел в деревнях Альчутдобоз и Фельчут.

В 1987 году Орбан окончил юридический факультет Будапештского университета. В 1989 году он получил стипендию от фонда Сороса для изучения политической философии в Пембрук-колледже Оксфорда. Однако учебу он прервал, чтобы вернуться в Венгрию на волне перемен.

Виктор Орбан в молодости. Фото: открытые источники

В 1988 году Орбан стоял у истоков основания партии Fidesz (Союз молодых демократов). В то время это была радикальная, либеральная и даже хипстерская по тем меркам организация. Дело в том, что в партию не принимали людей старше 35 лет.

Звездный час наступил для 26-летнего Орбана 16 июня 1989 года. Он выступил на церемонии перезахоронения героев восстания 1956 года, где произнес пламенную речь на площади Героев. Тогда начинающий политик открыто потребовал вывода советских войск из Венгрии и проведения свободных выборов. Это выступление сделало его национальным героем практически за одну ночь.

Виктор Орбан стоял у основания партии Fidesz. Фото: открытые источники

Каким Орбан был в молодости?

На ранних фото Орбана сложно узнать — он был темноволосым молодым красавцем с густой шевелюрой и бородой. В то время он выглядел как типичный интеллектуал-диссидент.

В молодости начинающий политик был ярым либералом и атлантистом. Он горячо поддерживал евроинтеграцию Венгрии, выступал за гражданские свободы и светское государство. В то время он был амбициозным, прагматичным и обладал жесткими лидерскими качествами.

Виктор Орбан учился в Оксфорде, но бросил учебу. Флото: открытые источники

Интересный факт, что в молодые годы Виктор Орбан серьезно увлекался футболом и даже выступал за профессиональный клуб четвертого дивизиона "Фельчут".

В середине 90-х годов политические взгляды венгерского деятеля резко изменились. Из либерала он стал консерватором и именно это привело его в кресло премьер-министра в 1998 году.

Так Виктор Орбан выглядел в молодости. Фото: открытые источники

