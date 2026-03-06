Есть несколько основных версий. Как Украина реагирует на задержание инкассаторов в Венгрии

Среди версий – политическая провокация

Машину "Ощадбанка" с большой суммой денег и семерых инкассаторов задержали в Венгрии во время рейса. Их судьба неизвестна. Украинские политики и политологи задаются вопросом, почему нет официальной реакции ЕС и не торчат ли из-за задержания "уши" Москвы.

"Телеграф" собрал интересные мнения по поводу задержания денег и инкассаторов в Венгрии. Руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что "правительство Виктора Орбана все откровеннее порочит европейские правила и ценности". Он спрашивает, что еще предстоит сделать венгерское правительство для реакции официальных институтов ЕС и подчеркивает, что во время апрельских выборов действующий президент Венгрии Виктор Орбан может и не потерять должность:

"Многие в Европе, похоже, делают ставку на апрельские выборы — мол, Орбан может потерять власть, и тогда удастся избежать жесткой политической реакции в отношении Будапешта. Но есть и другой сценарий. Что, если он власть не потеряет? Более того — укрепит ее? Тогда Европейскому Союзу придется отвечать на вопрос, который он уже проходил в отношениях с Россией: почему реагировать начинают только после кризиса, а не тогда, когда его еще можно было остановить".

Политтехнолог, блогер, военный и один из основателей партии "Демократический Топор" Александр Нойнец с юмором описал ситуацию, напомнив об обещании Орбана силой преодолеть "нефтяную блокаду". Он использовал аллюзию на известный роман "Последний король Шотландии", где диктатор Иди Амин любил приписывать себе длинные и абсурдные титулы.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отметил, что не удивится, если Орбан заявит, что деньги были для венгерской оппозиции.

Журналист и волонтер InformNapalm Андрей Лучков задает вопрос: "Заложники инкассаторы, да еще и с деньгами — это терроризм или криминал?". Он также предполагает, что Орбан будет выдвигать абсурдные версии по наполнению инкассаторских автомобилей.

Более подробно на ситуации остановился украинский политик и журналист, народный депутат Украины нескольких созывов Владимир Арьев. Он охарактеризовал общение между Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским как "международные соревнования по неадекватности". Он отмечает, что намеки Зеленского на "введение войск в страну-член ЕС и НАТО" не улучшат отношения с Венгрией и оппозицией в частности. В то же время Орбан устроил "гоп-стоп" официальной перевозке ценностей.

"Брюссель должен отреагировать на этот разбой, потому что такое поведение одного из членов вредит Европейскому Союзу. Я не знаю, к чему они придут в этом противостоянии. Орбан использует напряжение в своих целях перед выборами, которые он сейчас проигрывает. И в ответ на провокации нужно проявлять мудрость, а не рефлексировать на примитивном уровне лиги смеха. Словесная агрессия со стороны Украины только помогает Орбану, а не наоборот.

Я точно не хочу, чтобы в этой ссоре между Зеленским и Орбаном победила "Дружба". На нефтепроводе и российской нефти зарабатывают оба. А вот нам сейчас нужно показать спокойную силу, а не новую истерику чихуахуа. Чтобы после потери Орбаном власти мы могли строить нормальные отношения с новым венгерским правительством, без неприятного привкуса", — пишет Ареев.

Украинский политик, блогер и бывший народный депутат Виталий Чепинога видит в ситуации с похищением инкассаторов московский след. Он предполагает, что в Венгрии пытаются создать "украинскую угрозу".

"Скандал с украинскими инкассаторами в Венгрии — типичный российский технологический сценарий под выборы. Я почти убежден, что этот план был предложен Москвой. Именно они любят такую "радикализацию" кампании в критической фазе. Задача: создать актуальную "украинскую угрозу" и "освободителя", который от этого есть. Потому что Венгрия — это все же Европа", — резюмирует он.

Что известно о похищении инкассаторов в Венгрии

Инцидент произошел в четверг, 5 марта, в ходе планового рейса. Два инкассаторских броневика "Ощадбанка" перевозили ценности из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. В машинах было 40 млн. долларов, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота. Задержаны 7 сотрудников банка. Их точное местонахождение и состояние здоровья до сих пор неизвестны, связь с ними отсутствует. СМИ удалось выяснить, что автомобили укрыли на территории Антитеррористического центра Венгрии (TEK) в Будапеште.

