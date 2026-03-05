Венгрия применит силу против Украины? Орбан и Зеленский обменялись угрозами из-за "Дружбы"

Конфликт из-за российского нефтепровода набирает обороты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине. Президент Владимир Зеленский прокомментировал агрессивные заявления.

Соответствующее видео Орбан опубликовал в Facebook в четверг, 5 марта.

"Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба", — заявил венгерский политик.

В свою очередь украинский лидер во время брифинга отреагировал на предыдущие попытки Венгрии проверить состояние нефтепровода. Он сравнил требования Будапешта с ситуацией, когда украинские власти потребовали бы впустить их на европейские склады вооружения с инспекцией.

"Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: можете ли вы нам дать ракеты для Patriot? А он говорит — у нас на складах осталось очень мало. И я что-то не помню, чтобы сказал: можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ли ты говоришь или нет", — сказал Зеленский.

Он добавил, что нефтепровод неоднократно атаковала Россия и Украина уже объясняла партнерам, какое у него состояние сейчас.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе – даем адрес этого лица нашим Вооруженным силам, ребятам нашим – пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", – пригрозил президент.

Ранее Орбан заявил, что Украина планирует сорвать работу венгерской энергетической системы. На этом фоне он распорядился развернуть военных и технику для защиты критически важной инфраструктуры.