"Европейский ледокол": Трамп симпатизирует Орбану не просто так

Кулеба рассказал, почему для США важны выборы в Венгрии

Коммуникация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа обусловлена многими факторами. Лидер Белого дома стремится перезагрузить Европу и верит, что без Будапешта не обойтись.

Что нужно знать:

Трампу нужно, чтобы на выборах победил Орбан

В Белом доме не все разделяют мнение президента США

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видео на своем YouTube-канале. По его словам, ошибочно полагать, что после прихода к власти Трампа Орбан начал себе много позволять.

"Он себя так вел и до возвращения Трампа в Белый дом. А сегодня Трамп мечтает о перезагрузке Европы. И Орбан — это ледокол", — говорит Кулеба.

Он добавляет, что фактически премьер Венгрии – это европейский Трамп на минималках. При этом президент США понимает, что в Белом доме не все разделяют его мнение по поводу Будапешта.

"Но они в Вашингтоне понимают одну простую вещь: если Орбан не выиграет выборы, то Фицо (премьер Словакии — ред.) сам сдувается. Бабиш (экс-премьер — ред.) там вообще в Чехии будет сидеть молча", — говорит экс-министр.

По его словам, для США важны выборы в Венгрии, чтобы создать предпосылки для "наступления" во Франции, Германии, Британии. Главная цель — это приведение к власти типажей типа Орбана, тех с кем Трамп может договориться.

Именно поэтому, по мнению Кулебы, президент США сейчас поддерживает премьера Венгрии. Ему не нужно это стратегическое и тактическое поражение. Орбан же в свою очередь этим пользуется, но ему нужны только деньги и власть.

