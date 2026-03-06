Везли миллионы долларов наличкой. В Венгрии удивили причиной задержания инкассаторов "Ощадбанка"
По данному факту уже было возбуждено уголовное дело
Власти Венгрии задержали семерых сотрудников инкассаторской бригады и два бронированных автомобиля. Национальное налогово-таможенное управление страны возбудило уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Что нужно знать:
- На транспортных средствах перевозились золото и валюта
- Организацией перевозки якобы занимался бывший генерал украинской секретной службы
- Украинская консульская служба была информирована о задержании
По данным Telex, инцидент произошёл на автозаправочной станции на трассе М5. Задержанные — граждане Украины, среди которых оказался бывший генерал украинской секретной службы. Они передвигались на двух транспортных средствах, которые перевозили:
- 40 миллионов долларов США,
- 35 миллионов евро,
- 9 килограммов золота из Австрии в Украину.
Согласно заявлению, только за этот год через территорию Венгрии в Украину якобы было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
В материале указано, что расследование проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом при содействии Центра по борьбе с терроризмом. Как отмечается, о начале процедуры немедленно уведомили украинскую консульскую службу, однако обратной связи якобы нет.
Также издание пишет, что за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской секретной службы.
Предыстория
5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля их инкассаторской службы и семерых сотрудников бригады инкассации. Это произошло в ходе регулярной перевозки валюты и банковских металлов между "Райффазен банк" Австрия и "Ощадбанк" Украина.
Источник "Европейской правды" сообщил, что Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины "Ощадрбанка" на закрытой территории своего Антитеррористического центра. Это силовая структура, подконтрольная венгерскому Министерству внутренних дел.
О задержании заявили в пресс-службе "Ощадбанка". Там уточнили, что в задержанных автомобилях было 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота. По данным GPS-сигналов, угнанные авто находились в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине отреагировали на захват инкассаторов в Венгрии.