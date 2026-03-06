Укр

Везли миллионы долларов наличкой. В Венгрии удивили причиной задержания инкассаторов "Ощадбанка"

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело

Власти Венгрии задержали семерых сотрудников инкассаторской бригады и два бронированных автомобиля. Национальное налогово-таможенное управление страны возбудило уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Что нужно знать:

  • На транспортных средствах перевозились золото и валюта
  • Организацией перевозки якобы занимался бывший генерал украинской секретной службы
  • Украинская консульская служба была информирована о задержании

По данным Telex, инцидент произошёл на автозаправочной станции на трассе М5. Задержанные — граждане Украины, среди которых оказался бывший генерал украинской секретной службы. Они передвигались на двух транспортных средствах, которые перевозили:

  • 40 миллионов долларов США,
  • 35 миллионов евро,
  • 9 килограммов золота из Австрии в Украину.

Согласно заявлению, только за этот год через территорию Венгрии в Украину якобы было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В материале указано, что расследование проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом при содействии Центра по борьбе с терроризмом. Как отмечается, о начале процедуры немедленно уведомили украинскую консульскую службу, однако обратной связи якобы нет.

Также издание пишет, что за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской секретной службы.

Предыстория

5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля их инкассаторской службы и семерых сотрудников бригады инкассации. Это произошло в ходе регулярной перевозки валюты и банковских металлов между "Райффазен банк" Австрия и "Ощадбанк" Украина.

Источник "Европейской правды" сообщил, что Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины "Ощадрбанка" на закрытой территории своего Антитеррористического центра. Это силовая структура, подконтрольная венгерскому Министерству внутренних дел.

Автомобиль инкассации "Ощадбанка"
Автомобиль инкассации "Ощадбанка"

О задержании заявили в пресс-службе "Ощадбанка". Там уточнили, что в задержанных автомобилях было 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота. По данным GPS-сигналов, угнанные авто находились в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

