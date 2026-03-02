Рус

Потрапив під "декомунізацію": як в Україні називається улюблений в часи СРСР напій "Байкал"

Вадим Михальченко
Новина оновлена 02 березня 2026, 19:56
Рецептура напою не змінювалась протягом багатьох років. Фото Колаж "Телеграфу"

Напій мав стати альтернативою "західним шипучкам"

Одним з найулюбленіших дитячих напоїв в СРСР був сильногазований "Байкал". Його створення стало результатом суперництва супердержав в часи Холодної війни.

Цей напій задумувався як замінник "Кока Колі" та "Пепсі". "Телеграф" розповість детальніше про історію цього продукту.

Що потрібно знати:

  • Напій був створений в СРСР у 1973 році
  • В Україні його випускають до цього часу, але з іншою назвою
  • Улюблений напій радянських дітлахів зараз називається "Світязь"

Історія появи напою

Склад напою був розроблений в СРСР у 1973 році Всесоюзним науково-дослідним інститутом пиво-безалкогольної промисловості (ВНДІ ПБП). Колективу інституту було доручено створити аналог американських напоїв "Кока-Кола" та "Пепсі".

У тому ж році налагоджено виробництво напою на заводі безалкогольних напоїв у Москві. Склад та технологія приготування нового продукту були службовою таємницею.

Склянка напою "Світязь"/"Байкал"
Склянка напою "Світязь"/"Байкал". Фото Вікіпедія

Напій мав пряний присмак, оскільки до його складу входила композиція з духмяних трав. Зараз замість неї використовують хімічні ароматизатори. Тонізуючі властивості напою досягались наявністю в його складі екстрактів трав звіробою, солодкового кореня, елеутерококу, левзеї та ефірних олій евкаліпта, лимона, лавра благородного і ялиці.

Хлопець зі склянкою напою
Хлопець зі склянкою напою. Фото ілюстративне

Як напій називається в Україні зараз

Улюблений багатьма напій випускався в Україні під оригінальною назвою і після розпаду СРСР. Проте вторгнення РФ у 2014 році змусило українців переглянути ставлення до радянських назв.

В Україні напій має назву "Світязь"
В Україні напій має назву "Світязь"

Зараз цей продукт випукається під назвою "Світязь". При цьому рецептура залишилась незмінною.

@to_maciejzpolski Світязь чи Байкал? #українськіпродукти#українськіпродуктивпольщі#світязь#напійсвітязь ♬ oryginalny dźwięk — to_maciejzpolski

Раніше "Телеграф" розповідав, які листівки дарували жінкам на 8 березня в СРСР. Сьогодні таких і не зустрінеш.

