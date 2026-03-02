Потрапив під "декомунізацію": як в Україні називається улюблений в часи СРСР напій "Байкал"

Напій мав стати альтернативою "західним шипучкам"

Одним з найулюбленіших дитячих напоїв в СРСР був сильногазований "Байкал". Його створення стало результатом суперництва супердержав в часи Холодної війни.

Цей напій задумувався як замінник "Кока Колі" та "Пепсі". "Телеграф" розповість детальніше про історію цього продукту.

Що потрібно знати:

Напій був створений в СРСР у 1973 році

В Україні його випускають до цього часу, але з іншою назвою

Улюблений напій радянських дітлахів зараз називається "Світязь"

Історія появи напою

Склад напою був розроблений в СРСР у 1973 році Всесоюзним науково-дослідним інститутом пиво-безалкогольної промисловості (ВНДІ ПБП). Колективу інституту було доручено створити аналог американських напоїв "Кока-Кола" та "Пепсі".

У тому ж році налагоджено виробництво напою на заводі безалкогольних напоїв у Москві. Склад та технологія приготування нового продукту були службовою таємницею.

Напій мав пряний присмак, оскільки до його складу входила композиція з духмяних трав. Зараз замість неї використовують хімічні ароматизатори. Тонізуючі властивості напою досягались наявністю в його складі екстрактів трав звіробою, солодкового кореня, елеутерококу, левзеї та ефірних олій евкаліпта, лимона, лавра благородного і ялиці.

Як напій називається в Україні зараз

Улюблений багатьма напій випускався в Україні під оригінальною назвою і після розпаду СРСР. Проте вторгнення РФ у 2014 році змусило українців переглянути ставлення до радянських назв.

В Україні напій має назву "Світязь"

Зараз цей продукт випукається під назвою "Світязь". При цьому рецептура залишилась незмінною.

