Успейте купить до 8 марта: красную рыбу и сладости можно выгодно купить

Цены приятно удивят

В сети супермаркетов "Сільпо" стартовала масштабная распродажа товаров, которые станут основой праздничного стола или полезным дополнением к подаркам на 8 Марта. Пока покупатели готовятся к весеннему празднику, ритейлер существенно снизил цены на деликатесы, сладости и бакалею.

"Телеграф" подготовил список из 10 самых выгодных предложений. На них можно сэкономить около половины стоимости.

Влажные салфетки "Премия" с Д-пантенолом (120 шт) — 59.99 грн (старая цена 134.00 грн, скидка -55% ) Снеки Natural Garden нори с васаби (5г) — 19.99 грн (старая цена 44.49 грн, скидка -55% ) Икра щепы Veladis пробойная (180г) — 79.99 грн (старая цена 169.00 грн, скидка -53% ) Тунец "Премия" измельченный в масле (185г) — 44.99 грн (старая цена 90.49 грн, скидка -50% ) Форель "Премия" слабосоленая, нарезка (100г) — 129 грн (старая цена 244.00 грн, скидка -47% ) Смесь овощная Bauer "Евро-Микс" (400г) — 49.99 грн (старая цена 90.99 грн, скидка -45% ) Крем-сыр "Премия" классический (150г) — 49.99 грн (старая цена 87.99 грн, скидка -43% ) Шоколад молочный Toblerone (100г) — 79.99 грн (старая цена 134.00 грн, скидка -40% ) Кабаносы Дмитрук Delicate куриные (80г) — 49.99 грн (старая цена 82.99 грн, скидка -40% ) Сыр Моцарелла для пиццы (100г) — 9.97 грн (старая цена 16.73 грн, скидка -40% )

Учитывая ажиотаж перед 8 Марта, стоит посетить магазины заранее, пока акционные товары есть в наличии на полках.

