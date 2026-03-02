Успейте купить до 8 марта: красную рыбу и сладости можно выгодно купить
Читати українською
Цены приятно удивят
В сети супермаркетов "Сільпо" стартовала масштабная распродажа товаров, которые станут основой праздничного стола или полезным дополнением к подаркам на 8 Марта. Пока покупатели готовятся к весеннему празднику, ритейлер существенно снизил цены на деликатесы, сладости и бакалею.
"Телеграф" подготовил список из 10 самых выгодных предложений. На них можно сэкономить около половины стоимости.
- Влажные салфетки "Премия" с Д-пантенолом (120 шт) — 59.99 грн (старая цена 134.00 грн, скидка -55% )
- Снеки Natural Garden нори с васаби (5г) — 19.99 грн (старая цена 44.49 грн, скидка -55% )
- Икра щепы Veladis пробойная (180г) — 79.99 грн (старая цена 169.00 грн, скидка -53% )
- Тунец "Премия" измельченный в масле (185г) — 44.99 грн (старая цена 90.49 грн, скидка -50% )
- Форель "Премия" слабосоленая, нарезка (100г) — 129 грн (старая цена 244.00 грн, скидка -47% )
- Смесь овощная Bauer "Евро-Микс" (400г) — 49.99 грн (старая цена 90.99 грн, скидка -45% )
- Крем-сыр "Премия" классический (150г) — 49.99 грн (старая цена 87.99 грн, скидка -43% )
- Шоколад молочный Toblerone (100г) — 79.99 грн (старая цена 134.00 грн, скидка -40% )
- Кабаносы Дмитрук Delicate куриные (80г) — 49.99 грн (старая цена 82.99 грн, скидка -40% )
- Сыр Моцарелла для пиццы (100г) — 9.97 грн (старая цена 16.73 грн, скидка -40% )
Учитывая ажиотаж перед 8 Марта, стоит посетить магазины заранее, пока акционные товары есть в наличии на полках.
