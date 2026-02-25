Украинцы до сих пор скучают по конфетам "Южная ночь". Почему они исчезли и чем можно заменить

Была создана даже петиция с призывом вернуть эти сладости

Конфеты "Южная ночь" — настоящий вкус детства для украинцев, которые росли в нулевых. Их давно не выпускают, хотя есть современные аналоги "Южной ночи".

На сайте петиций change.org даже зарегистрирована петиция с призывом к Петру Порошенко, как владельцу Roshen, вернуть производство конфет "Южная ночь". Автор пишет, что очень хочет "вернуть миллионам украинцев вкус детства и безмятежности".

"Южная ночь" — это конфета фруктово-повидловой начинкой под шоколадной глазурью. Она имела сбалансированный, не слишком сладкий вкус с приятной кислинкой и деликатный фруктовый аромат.

Южная ночь

Легендарная "Южная ночь" появилась еще во времена СССР. С этого времени рецептуру неоднократно улучшали.

Южная ночь, какая была начинка

В советское время эти конфеты были достаточно дефицитными, а во времена свободной Украины стали одними из самых любимых. Однако постепенно "Южная ночь" начала исчезать с полок. Около 2019 года производство окончательно прекратилось – по крайней мере, в большом масштабе.

Какие современные конфеты похожи на "Южную ночь"

Украинская компания Риконд выпускает конфеты "Южная ночь" с начинкой из яблочного пюре или фруктово-желейной, глазированные шоколадом. Хотя вкус конфет другой, они могут настроить на ностальгическую волну.

Южная ночь производства Риконд

"Рошен" производит конфеты Galaretka с желейной начинкой. Отдаленно они также напоминают "Южную ночь". Впрочем, как сейчас принято, обладают ярким вкусом ароматизаторов.

Конфета Galaretka

