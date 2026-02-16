Такого не увидеть больше нигде в мире: чем особенно метро в Харькове

На создание этого объекта пошли вынужденно, из-за вторжения России

Харьковский метрополитен имеет немало выдающихся особенностей, однако именно здесь есть то, чего больше нигде не существует. Это метрошкола – учебное заведение, расположенное на семи станциях метрополитена. Возникла в 2023 году, ведь дети в прифронтовом городе должны иметь возможность учиться офлайн.

Сначала школу в метро обустроили на пяти станциях. Занимаются там дети в две смены — с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Первая половина дня – младшая школа. На каждой станции находились психологи, медики, а детей из отдаленных от метрошколы районов забирают автобусами.

Больше всего классов на станции метро "Университет" — здесь учатся более 800 детей. Вторая по размеру — метрошкола на станции "Победа". Учеников родители приводят ко входу в метро и передают тьюторам. Также дети учатся на станциях "Метростроителей", "Тракторный завод", "Академика Павлова", "им. Масельского" и отнедавна — "23 августа".

Школа под землей – дети идут в классы

Все, как в обычной школе — у младших классов три урока, на втором перерыве — перекус за счет городского бюджета. У старших классов на второй смене четыре-пять уроков.

Питание детей в метрошколе/ Фото: Игорь Терехов

Обычные парты, рисунки на стенах – и все это станция метро

Классы метрошколы закреплены за 27 лицеями в Харькове. Именно так по документам учатся дети. Дошкольникам также рады в метрошколе — они в выходные имеют подготовительные занятия в две смены.

Во время перемен дети могут играть

В метро учатся тысячи детей всех возрастов

Сеть подземной школы расширяется — в конце января 2026 открыли еще одну подземную школу на станции метро "23 августа", она стала седьмой. Здесь смогут учиться более 350 учащихся младшей и средней школы.

Интерактивная доска в метрошколе/ Фото: Игорь Терехов

Метрошкола — не единственный способ в Харькове учиться очно, есть семь подземных школ и учебные заведения с противорадиационными укрытиями, но их очень мало. Имеющихся семи пространств в метро тоже не хватает, так что в городе планируют оборудовать еще. В общей сложности до конца учебного года планировали нарастить количество подземных школ до 10.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове, несмотря на военные действия, в 2026 году продолжат строительство метрополитена. Речь идет о линии метро в сторону аэропорта.