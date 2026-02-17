Сильные морозы вернутся в Харьков: синоптики назвали даты пикового похолодания

Температура может резко опуститься до -12 градусов

В Харькове до конца февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий с акцентом на еще большее похолодание. Самые низкие температуры, по прогнозу, ожидаются в конце месяца, но перед тем будет несущественное потепление.

В этот период также будут идти осадки в виде дождя и снега. О синоптической ситуации спрогнозировали в "Meteo".

По данным прогнозов, в ближайшую неделю температура днем будет держаться на уровне -5...+2 °C, а ночью -8...-3 °C. Местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В то же время синоптики предупреждают, что уже через несколько дней морозы усилятся.

Самые низкие температурные показатели прогнозируют в период 25-27 февраля. В эти дни ночью температура может опускаться до -12 °C, а днем будет приблизительно -7…-3 °C. Ожидается облачная погода с периодическим снегом. Из-за сочетания мороза и осадков на дорогах и тротуарах возможен гололед.

Но в конце февраля-начале марта прогнозируется постепенное повышение температуры. Дневной воздух может прогреваться до +1…+2 °C, однако ночные морозы еще сохранятся.

Погода в городе в ближайшие недели. Фото: Мeteo

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать в первый день весны.