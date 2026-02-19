Более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной (документ)
Список населенных пунктов, которые может накрыть наводнение
В Черниговской области под угрозой подтопления оказались более 20 сел — преимущественно вдоль Днепра и Десны. Спасатели уже готовят лодки, помпы и эвакуационные планы, ведь синоптики предупреждают: весна 2026 года может оказаться сложнее предыдущих.
Вода в украинских реках уже начала подниматься – в середине февраля на отдельных участках уровень вырос на 2-3,5 метра. По словам заместителя начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Ильи Перевозчикова, половодья следует ожидать на реках Севера, Запада Украины и в суббассейне Северского Донца.
Какие деревни может подтопить
Телеграф выясняет, как готовятся к возможным наводнениям в каждой из областей, о которых предупреждают метеорологи. В Главном управлении ГСЧС Черниговской области по запросу "Телеграфа" составили предварительный перечень населенных пунктов, которые могут пострадать от наводнения. Их поделили по районам:
Черниговский район: Мнев, Пустынки, Загатка, Старик, Повидов, Прохоров, Днепровское, Шмаевка, Радуль, Новоселки, Кукари, Плехтиевка, Задериевка, Малый Дырчин.
Корюковский район: Малое Устье, Луки, Овчаровка, Остаповка.
Нежинский район: Ядуты, Остров Надежды, Сапоновка.
Новгород-Северский район: Бирино, Прокоповка, Подгорное.
Как готовятся спасатели
Как рассказали в управлении, при необходимости ГСЧС приведет в готовность внушительный арсенал техники. К действию запланировано привлечь 33 единицы средств преодоления водных препятствий — моторные и гребные лодки, снегоболотоход "Богун". На подхвате 12 специальных аварийно-спасательных машин и 195 единиц насосной техники: пожарные насосные станции, автоцистерны и мотопомпы. Для расчистки дорог и берегов предусмотрено 8 единиц инженерной техники – экскаваторы, автокраны, грейдеры и погрузчики.
Если в населенных пунктах исчез свет, спасатели готовы развернуть 12 электростанций мощностью от 40 до 510 кВт. Питьевую воду будут доставлять спецавтоцистерной.
Что было в 2024-2025 годах
Весной 2024, несмотря на подъем уровней Днепра и Десны, массового подтопления домов удалось избежать. Однако несколько деревень были отрезаны от других из-за затопления дорог — Пустынки, Мнев, Радуль, Большой и Малый Дырчин. Весна 2025 года прошла без значительных осложнений.
