Более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной (документ)

Список населенных пунктов, которые может накрыть наводнение

В Черниговской области под угрозой подтопления оказались более 20 сел — преимущественно вдоль Днепра и Десны. Спасатели уже готовят лодки, помпы и эвакуационные планы, ведь синоптики предупреждают: весна 2026 года может оказаться сложнее предыдущих.

Вода в украинских реках уже начала подниматься – в середине февраля на отдельных участках уровень вырос на 2-3,5 метра. По словам заместителя начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Ильи Перевозчикова, половодья следует ожидать на реках Севера, Запада Украины и в суббассейне Северского Донца.

Какие деревни может подтопить

Телеграф выясняет, как готовятся к возможным наводнениям в каждой из областей, о которых предупреждают метеорологи. В Главном управлении ГСЧС Черниговской области по запросу "Телеграфа" составили предварительный перечень населенных пунктов, которые могут пострадать от наводнения. Их поделили по районам:

Черниговский район: Мнев, Пустынки, Загатка, Старик, Повидов, Прохоров, Днепровское, Шмаевка, Радуль, Новоселки, Кукари, Плехтиевка, Задериевка, Малый Дырчин.

Корюковский район: Малое Устье, Луки, Овчаровка, Остаповка.

Нежинский район: Ядуты, Остров Надежды, Сапоновка.

Новгород-Северский район: Бирино, Прокоповка, Подгорное.

Карта районов Черниговской области, деревни которых могут затопить этой весной.

Как готовятся спасатели

Как рассказали в управлении, при необходимости ГСЧС приведет в готовность внушительный арсенал техники. К действию запланировано привлечь 33 единицы средств преодоления водных препятствий — моторные и гребные лодки, снегоболотоход "Богун". На подхвате 12 специальных аварийно-спасательных машин и 195 единиц насосной техники: пожарные насосные станции, автоцистерны и мотопомпы. Для расчистки дорог и берегов предусмотрено 8 единиц инженерной техники – экскаваторы, автокраны, грейдеры и погрузчики.

Если в населенных пунктах исчез свет, спасатели готовы развернуть 12 электростанций мощностью от 40 до 510 кВт. Питьевую воду будут доставлять спецавтоцистерной.

Что было в 2024-2025 годах

Весной 2024, несмотря на подъем уровней Днепра и Десны, массового подтопления домов удалось избежать. Однако несколько деревень были отрезаны от других из-за затопления дорог — Пустынки, Мнев, Радуль, Большой и Малый Дырчин. Весна 2025 года прошла без значительных осложнений.

Напомним, "Телеграф" писал, что некоторые города Украины затопило. Тогда больше всего пострадали Житомирщина, Ровенская, Черкасская, Хмельницкая и Тернопольская.