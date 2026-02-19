Весна не за горами, но сначала еще больше снега: синоптик рассказал, когда будет тепло

Расслабляться пока рано

Южный циклон принес в Черкасскую настоящую зимнюю стихию. В некоторых районах выпало до 150% нормы осадков, а на Черниговщине высота снега достигла рекордных 51 см.

Синоптики предупреждают: завтра регион накроет новая порция снега, после чего ударят сильные морозы, которые сменятся резкой оттепелью. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По словам метеоролога, по состоянию на утро 19 февраля самый высокий уровень снежного покрова в Украине зафиксирован на метеостанции Покошичи на Черниговщине — там выпало 51 см снега.

В Черкасской области больше всего "досталось" Золотонищине и Чигиринщине, где только за 10 часов выпало от 13 до 18 мм осадков, что составляет 100-150% декадной нормы. В других районах области прирост снега составил от 4 до 10 мм.

Вторая волна снега и морозы

В пятницу, 20 февраля, новый атмосферный фронт с юго-запада принесет в Черкасскую очередную порцию снега, что прибавит еще 3-6 см к высоте покрова. В течение суток температура воздуха будет держаться в пределах 4–9° мороза, а на дорогах сохранится гололедица.

В выходные, 21–22 февраля, погоду начнет определять арктический скандинавский антициклон, что повлечет за собой кратковременный возврат сильных морозов. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 13–18° мороза, а днем ожидается от 3° до 8° ниже нуля.

Оттепель и угроза подтоплений

Уже с понедельника, 23 февраля, ситуация кардинально изменится. В Украину придет волна тепла из Атлантики, которая приведет к быстрому таянию снега.

Почва мерзлая, поэтому талая вода будет слабо просачиваться и будет многовато под ногами, на автодорогах и придомовых территориях, предупреждает Виталий Постригань.

Из-за неисправности дренажных систем и большого количества талодождевых вод в населенных пунктах возможны серьезные подтопления. Синоптики призывают жителей низменных участков готовиться к "большой воде" уже сейчас, ведь резиновые сапоги станут главным атрибутом на следующей неделе.

Фото Виталий Постригань

Ранее "Телеграф" писал, когда в Днепре улучшится погода.