"Призрачный" самолет наматывал круги возле Львова: откуда он взялся, что известно (карта)

Сервис не предоставляет никакой информации о полете

В небе над Украиной радары засекли загадочный самолет. Он наматывал круги прямо возле Львова.

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Так, согласно информации мониторингового сервиса, 11 февраля его системы обнаружили загадочный полет неизвестного борта, который совершал рейс над территорией Украины. Он якобы наворачивал круги во Львовской области.

Подробности полета

По данным радаров, речь идет о неизвестном борте, который взлетел с аэродрома Черляны (сертифицированная постоянная взлетно-посадочная площадка, расположенная в с. Черляны Львовской области, в 26 км от Львова) и на протяжении примерно двух часов совершал полет над ним. Спустя время борт, вероятно, приземлился на аэродром и его маячок исчез с радаров.

Примечательно, что о самолете сервис не предоставляет никакой информации — ни бортового номера, ни цели полета.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство над нашей страной официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет либо о военном борте, либо о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Напомним, ранее мы писали о том, в феврале 2026 года радары уже засекали загадочные рейсы.