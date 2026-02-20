Намотував кола, а потім "зник": біля Львова помітили дивний літак

Після кількох кіл навколо аеродрому маяк літального апарату перестав відображатися.

Біля Львова знову помітили "примарний" літак. Він кружляв біля обласного центру, а потім просто "зник".

Про це свідчать дані Airnavradar. Згідно з інформацією моніторингового сервісу, 19 лютого його системи зафіксували у небі над Україною загадковий літак. Він нібито літав навколо аеродрому Черляни (сертифікований постійний злітно-посадковий майданчик, розташований у с. Черляни Львівської області, за 26 км від Львова) протягом деякого часу.

Йдеться про невідомий борт із номером 50FEA0. Більше про літак нічого невідомо. Примітно, що після кількох кіл навколо аеродрому маяк літального апарату перестав відображатися. Таким чином, літак просто зник з карт.

Літак над Україною

Літак над Україною

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку йдеться або про військовий борт, або про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Чому дані про літаки можуть глючити:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в лютому 2026 року радари вже засікали загадкові рейси.