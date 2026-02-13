Над Одесской областью заметили пассажирский самолет (фотофакт)

Самолет вылетел из столицу Азербайджана

.В Украине над Одесской областью был зафиксирован пассажирский самолет. Речь идет о рейсе AHY703, выполняемом авиакомпанией Azerbaijan Airlines на самолёте типа Embraer E190.

Что нужно знать:

Самоет направлялся в столицу Молдовы город Кишинев

Борт был зафиксирован недалеко от города Измаил в Одесской области

С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько

Самолеты был зафиксирован радарами Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет над Украиной были замечен 10 февраля.

Над Одесской областью Flightradar24 зафиксировал самолет

Рейс AHY703 выполняет авиакомпания Azerbaijan Airlines на самолёте типа Embraer E190 — среднемагистральном реактивном лайнере, рассчитанном примерно на 100 пассажиров. На момент публикации самолёт находился в нескольких сотнях километров от пункта назначения.

Маршрут рейса: Баку (GYD) - Кишинёв (RMO).

Самолёт типа Embraer E190 обычно перевозит:

обычных пассажиров (туристы, бизнес-путешественники)

граждан Азербайджана и Молдовы

транзитных пассажиров через Баку

представителей бизнеса и дипломатических структур

иногда небольшие партии срочной почты и коммерческого груза

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" пиал о том, что над Харьковом заметили странный пассажирский самолет.