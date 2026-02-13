Над Одесской областью заметили пассажирский самолет (фотофакт)
-
-
Самолет вылетел из столицу Азербайджана
.В Украине над Одесской областью был зафиксирован пассажирский самолет. Речь идет о рейсе AHY703, выполняемом авиакомпанией Azerbaijan Airlines на самолёте типа Embraer E190.
Что нужно знать:
- Самоет направлялся в столицу Молдовы город Кишинев
- Борт был зафиксирован недалеко от города Измаил в Одесской области
- С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько
Самолеты был зафиксирован радарами Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет над Украиной были замечен 10 февраля.
Рейс AHY703 выполняет авиакомпания Azerbaijan Airlines на самолёте типа Embraer E190 — среднемагистральном реактивном лайнере, рассчитанном примерно на 100 пассажиров. На момент публикации самолёт находился в нескольких сотнях километров от пункта назначения.
Маршрут рейса: Баку (GYD) - Кишинёв (RMO).
Самолёт типа Embraer E190 обычно перевозит:
- обычных пассажиров (туристы, бизнес-путешественники)
- граждан Азербайджана и Молдовы
- транзитных пассажиров через Баку
- представителей бизнеса и дипломатических структур
- иногда небольшие партии срочной почты и коммерческого груза
Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.
Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
