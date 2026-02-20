Минус до 200 грн на одном товаре: в "АТБ" запустили выгодные скидки на 10 популярных товаров
Среди продуктов есть колбаса, шоколад, майонез
В сети "АТБ" обновили акционные предложения. Сразу 10 продуктов можно купить с приятными скидками.
Акционные предложения позволяют существенно сэкономить на продуктах и средствах гигиены. "Телеграф" подготовил список.
- Изделие фаршевое 420 г "Баварское" – 62,90 грн вместо 105,50 грн (экономия 42,60 грн);
- Колбаса 0,5 кг вареная – 79,90 грн вместо 133,90 грн (экономия 54,00 грн);
- Колбаса "Салями" – 292,89 грн вместо 488,89 грн (экономия 196,00 грн);
- Шоколад 100 г Millennium молочный – 58,90 грн вместо 98,40 грн (экономия 39,50 грн);
- Шоколад 100 г Millennium белый – 58,90 грн вместо 98,40 грн (экономия 39,50 грн);
- Средство моющее Power De Luxe 2 кг – 84,90 грн вместо 136,60 грн (экономия 51,7 грн);
- Майонез "Торчин" Европейский 72% — 54,90 грн вместо 87,20 грн (экономия 32,30 грн);
- Майонез "Торчин" Домашний 50% — 46,90 грн вместо 74,90 грн (экономия 28 грн);
- Ополаскиватель Listerine 250 мл – 60,50 грн вместо 96,50 грн (экономия 36,00 грн);
- Стевия Green Leaf 250 г – 94,40 грн вместо 149,90 грн (экономия 55,50 грн).
