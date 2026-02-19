В Днепре есть свой "Пентагон": что находится в этом здании и как оно выглядело раньше

Неофициальное название здания очень быстро прижилось

В Днепре есть здания с необычными названиями, которые понимают только местные жители. Одно из таких — девятиэтажный жилой дом на Слобожанском проспекте, который давно прозвали "Пентагоном". Помимо необычного имени, здание считается одним из самых длинных домов города и уступает по размерам только "Китайской стене" на жилмассиве Победа.

"Телеграф" расскажет, как появилось название "Пентагон" и как менялось это здание.

Когда построили "Пентагон"

Длинный многоэтажный дом на Слобожанском проспекте (ранее назывался проспект имени газеты "Правда") был построен в 1970 году. Здание заняло сразу два адресных номера — 106 и 108.

"Пентагон" - один из самых длинных домов в Днепре. Фото: Facebook/Калинова Дніпро

Изначально дом задумывали как общежитие. Временное жилье здесь находили работники строительных комбинатов, молодые учителя и деятели сферы искусства. Жилье делилось на "женскую", "мужскую" и "семейную" части, но со временем такие строгие границы были отменены. Позднее часть комнат превратилась в малосемейные квартиры.

Как появилось название "Пентагон"

До распада СССР внутри общежития действовали строгие правила: общий телевизор, запрещалось приводить гостей, после определённого времени доступ в здание был закрыт. После 1991 года правила смягчились, и жильцы массово начали устанавливать телевизоры в своих комнатах. В начале 1990-х с кабельным телевидением были трудности, а обычные антенны плохо ловили сигнал.

Практически на каждом окне висели спутниковые тарелки. Фото: dnepr.info

Решением стали спутниковые тарелки, которые устанавливали почти у каждого окна. Обилие "тарелок" сделало дом похожим на шпионский центр, и он получил название "Пентагон".

Как менялся "Пентагон"

Со временем к телевизорам добавились водонагреватели, кондиционеры, кухонная техника и обогреватели. Проводка здания изначально не была рассчитана на такую нагрузку, и в нем регулярно возникали пожары. Также бывают перебои с водой и газом.

Мурал на "Пентагоне" в Днепре. Фото: dp.informator.ua

В 2017 году на здании появился еще один узнаваемый символ — мурал с изображением девушки со вьющимися волосами. Его нарисовала команда "Арт-студия 4 путь" из Мариуполя.

"Пентагон" после тепломодернизации. Фото: Facebook/Калинова Дніпро

В 2024 году "Пентагон" заметно изменился. В подъездах сделали ремонт, установили новые окна, фасад дома утеплили и сделали разноцветным. Теперь на доме нет многочисленных спутниковых тарелок, как и яркого мурала.

