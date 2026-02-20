На честь радянського вождя та німців. Як раніше називалась головна площа Харкова

Перша назва була пов'язана з навчальним закладом

Харківський майдан Свободи, який займає шосте місце за величиною у Європі, за час свого існування змінив не одну назву. Майже кожен історичний період ознаменовувався новим іменем.

"Телеграф" розповість історію зміни назви головної площі Харкова. Зауважимо, що майдан має форму реторти, поверненої горлом до Сумської вулиці.

З ХХ століття головна площа міста розбудовувалась поступово. Адже спочатку це були невеликі ділянки перед університетом та іншими навчальними закладами, згодом на пустій території звели державні будівлі.

Харківська ОДА до руйнування. Фото: відкриті джерела

Майдан Свободи Харків. Фото: відкриті джерела

Які назви мала площа Свободи:

Ветеринарна площа — з моменту формування та до 1925 року. Адже поруч був розташований Харківський ветеринарний інститут, який був одним з найкращих в Україні на ті часи.

Майдан Дзержинського — з 1925 по 1942. Так площу назвали на честь Фелікса Дзержинського , радянського державного діяча, засновника та першого голови ВЧК, одного з ініціаторів "червоного терору".

Майдан Німецької армії — 1942-1943 роки під час німецької окупації Харкова.

Площа Лейбштандарта СС — з кінця березня 1943 до 23 серпня 1943. Таку назву майдан носив на честь 1-ї дивізії Лейбштандарте СС "Адольф Гітлер", яка захопила Харків.

Майдан Дзержинського — 1943-1991 роки.

Майдан Свободи з 1991 по сьогодні. Цю назву обрали на честь здобуття Україною незалежності та свободи від радянського тоталітарного режиму.

Що з площею Свободи зараз

Після повномасштабного вторгнення, а саме 1 березня 2022, росіяни вдарили по центру Харкова ракетами. Два "Калібри" влучили просто у будівлю Харківської ОДА. Внаслідок атаки були загиблі та постраждалі, прилеглі будинки отримали значні пошкодження.

Харківська ОДА після атаки, 2022 рік. Фото: ДСНС

За попередніми оцінками фахівців, будівля ОДА не підлягає відновленню. Окрім того, у серпні 2022 Росія вдарила по центру Харкова ракетою С-300. Вона влучила на площі перед зруйнованою будівлею та утворила вирву.

