Этот полесский городок снискал интересную славу: где находится Барановка и почему ее так назвали

Маленький город на севере Житомирщины хранит больше тайн, чем кажется на первый взгляд

Барановка – уютный город на севере Житомирской области – принадлежит к древнейшим населенным пунктам региона. Впервые она упоминается в летописях 1565-1566 годов.

С этого момента город прошел долгий и непростой путь: от небольшого поселения на торговых путях до известного центра фарфорового производства Украины. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Как появилось название: между легендами и реальностью

Происхождение топонима "Барановка" окутано несколькими народными преданиями. По самой распространенной версии, основателем поселения был человек по имени или по прозвищу Баран — именно он якобы и дал название будущему городу.

Другая легенда связана с хозяйственной деятельностью местных жителей: через эту местность пролегал путь, по которому перегоняли стада баранов. Овцеводство было настолько развитым и заметным занятием, что название "Барановка" естественно прижилось среди людей. Есть и третья версия — об охотниках и ремесленниках в лесах, окружавших поселение. Но какое бы объяснение ни было ближе к истине, символом края неизменно оставался баран.

Стелла на въезде в город

Сквозь века: от Речи Посполитой до фарфоровой славы

В XVI–XVII веках Барановка входила в состав Речи Посполитой. После разделов Польши в конце XVIII века город оказался во власти Российской империи. Именно в тот период оно начало активно развиваться: появились ремесленные цеха, начали проводиться ярмарки, была возведена первая церковь.

Настоящий взлет в развитии Барановки пришелся на конец XIX века, когда здесь основали Барановский фарфоровый завод. Его продукция быстро получила заслуженный отклик во всей тогдашней империи. Особенно ценились изысканные сервизы из тонкого белого фарфора и декоративные фигурки — они стали настоящим символом города и всего Полесья.

Декоративная тарелка из Барановки

В советское время Барановка не потеряла промышленного значения. Вместе с фарфоровым производством здесь развивалась легкая и пищевая промышленность. Слава барановского завода распространилась далеко за пределы Украины.

Экспонаты Барановского музея фарфора

Барановка сегодня

Сейчас Барановка является административным центром одноименной общины. От Житомира она находится примерно в 70 км к северо-западу, а от Киева — ориентировочно в 200 км к западу. Город бережно хранит свою историческую память, возрождает местные традиции и с гордостью вспоминает о фарфоровом заводе, прославившем Полесье на весь мир.

Приезжающих сюда путешественников привлекает особая атмосфера: покой небольшого полесского города, старые здания из красного кирпича и живописная река Случь, на берегах которой несколько веков назад и зародилось это поселение. Барановка – место, где легенды живут рядом с реальностью, а каждый камень мостовой, кажется, помнит вкус времени.

