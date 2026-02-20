Весна откладывается: когда в Харьков резко вернутся сильные морозы

Осадки обойдут город стороной

Харьков ждет новая волна похолодания. Она будет кратковременной, но существенной.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по расчетам специалистов сайта Meteofor, с 21 по 22 февраля в Харьков снова вернутся сильные морозы. Во время этого периода температура воздуха в областном центре будет находиться на уровне -2-12 градусов. При этом осадков не предвидится.

погода в Харькове

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Meteo.ua. Они считают, что с 20 по 23 февраля в областном центе столбики термометров будут находиться на уровне — 0-15 градусов. Существенных осадков не предвидится. 20 февраля возможен небольшой снег.

погода в Харькове

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

погода в Украине

