Морозы еще будут держаться: когда в Киеве потеплеет

Весна придет раньше времени

Киевлянам следует готовиться к настоящим температурным "качелям". На днях столицу накроет волна сильного холода, однако он может оказаться последним перед резким скачком температуры.

Сколько будет длиться холодная погода, а также когда ожидать потепления, спрогнозировали в " Мета.Погода ". Подробнее о погоде написал "Телеграф ".

Погода в Киеве

В четверг и пятницу, 19–20 февраля, дневная температура будет держаться на отметке около -4°C, однако ночью столбики термометров стремительно опустятся до -13°C на фоне облачной погоды с редкими прояснениями.

Суббота, 21 февраля, обещает стать одним из самых строгих дней этого периода: при дневных -4°C в ночное время грянет сильный мороз до -17°C.

Уже в воскресенье, 22 февраля, погода начнет меняться — днем воздух прогреется до 0°C, хотя ночь все еще будет оставаться достаточно холодной с морозом до -12°C.

Февраль уступит весне

После 22 февраля зима начнет стремительно сдавать позиции. Уже с 23 февраля ночные морозы отступят, а днем установится стабильный плюс. Конец февраля пройдет под знаком оттепели: от +1°C до +6°C днем.

Весна придет раньше времени

Настоящий сюрприз ждет киевлян в начале марта. Первый месяц весны начнется с температур, более присущих середине апреля.

Уже 2 марта синоптики прогнозируют +11°C днем, а 3 марта воздух прогреется до +16°C. Пик аномального тепла придется на 4 марта, когда столбики термометров покажут впечатляющие +19°C.

